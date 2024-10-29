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Ж/д вокзал огородили для метро. Как теперь туда попасть и как оттуда выйти?
29 октября, 06:20
Аэроэкспресс от Красноярска до аэропорта снова планируют построить. Когда?
28 октября, 10:23
Куда можно недорого съездить на поезде из Красноярска в ноябре? Топ маршрутов
Рассказываем, какие направления станут самыми выгодными для путешествий из Красноярска в ноябре.
27 августа, 05:22
В Красноярске поезд насмерть сбил мужчину в наушниках. Жуткий кадр с места
В Красноярске на перегоне станций Енисей — Злобино пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. Это произошло 17 мая около 8:30 утра.
17 мая, 06:43
В Красноярске снесут привокзальную площадь из-за строительства метро
12 апреля, 04:40
2023
Красноярца сбил пассажирский поезд. Он стоял слишком близко к путям
Пассажирский поезд сбил мужчину на станции «Железнодорожная больница» в Красноярске.
29 ноября 2023, 05:45
В Дудинке сошли с рельсов три цистерны грузового состава
24 октября 2023, 07:01
В Красноярском крае поезд сплющил машину. Водитель авто убежал
Под Канском автомобиль выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом — произошло столкновение.
7 октября 2023, 05:38
В Красноярске мужчину насмерть сбил поезд. Сейчас выясняют личность погибшего
В Красноярске устанавливают личность мужчины, которого сбил грузовой поезд.
5 октября 2023, 05:22
В Красноярском крае с рельсов слетели два вагона с грузом
В Канске во время работ на железнодорожном пути с рельсов сошли два вагона.
8 августа 2023, 02:32
Под Красноярском три человека погибли под колесами поезда
24 июля 2023, 08:23

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