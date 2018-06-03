Начался сбор подписей за отставку главного по транспорту. Красноярцы недовольны сокращением маршрутов

«Мы считаем, что красноярцам не нужен такой руководитель департамента транспорта, который не отстаивает прямые интересы пассажиров, — указано на сайте. — Поэтому мы обращаемся к мэру Красноярска Сергею Ерёмину с требованиями уволить Дмитрия Петрова с его поста, восстановить ликвидированные ранее маршруты и притормозить планы по ликвидации остальных для разработки более продуманной реформы общественного транспорта города, которая будет направлена на повышение комфорта его пассажиров».