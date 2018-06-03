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Posted 3 июня 2018, 10:28

Published 3 июня 2018, 10:28

Modified 29 мая 2023, 09:44

Updated 29 мая 2023, 09:44

Начался сбор подписей за отставку главного по транспорту. Красноярцы недовольны сокращением маршрутов

3 июня 2018, 10:28

В Красноярске начали собирать подписи с требованием отставки руководителя департамента транспорта Дмитрия Петрова. Для этого даже запустили специальный сайт petrovu.net. 

Сбор ведет красноярский активист Руслан Руденко вместе с единомышленниками. На сайте опубликовано обращение к главе города Сергею Еремину с требованием уволить Петрова, связано это с массовой отменой автобусных маршрутов в городе, которое красноярцы встретили с критикой и возмущением. 

«Мы считаем, что красноярцам не нужен такой руководитель департамента транспорта, который не отстаивает прямые интересы пассажиров, — указано на сайте. — Поэтому мы обращаемся к мэру Красноярска Сергею Ерёмину с требованиями уволить Дмитрия Петрова с его поста, восстановить ликвидированные ранее маршруты и притормозить планы по ликвидации остальных для разработки более продуманной реформы общественного транспорта города, которая будет направлена на повышение комфорта его пассажиров».

На момент публикации новости собрано 279 подписей. 

  • 1 мая мэрия начала менять маршрутную сеть города. Были упразднены четыре маршрута: №№ 76, 79, 84 и 89. Со 2 июня с улиц исчезли автобусы №69, а с 10 июня — №№ 1, 13, 34, 35 и 68.
  • Часть жителей выступили против: собирают подписи за сохранение маршрутов, готовят пикеты и уже выходят на стихийные митинги. 
  • В мэрии объяснили: транспортная схема Красноярска сейчас является «неуправляемой», а отмена касается дублирующихся маршрутов. При этом власти сказали, что прислушаются к мнению жителей, если их критика будет обоснованной. Сейчас ведутся переговоры с перевозчиками, которые займутся автобусами, курсирующими с одного берега на другой.
  • Жители разных районов пожаловались, что после отмены маршрутов им придется чаще ездить с пересадками. 
  • Администрация Красноярска изменила условия проезда в автобусе по пересадочной транспортной карте. С 10 июня первая поездка по карте, как и раньше, будет стоить 21 рубль, а последующая станет на 6 рублей дешевле: при пересадке в течение 45 минут стоимость проезда составит 15 рублей (сейчас 19 рублей). 
#Алёна Аракчеева#Общество#Новости
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