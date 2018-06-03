Начался сбор подписей за отставку главного по транспорту. Красноярцы недовольны сокращением маршрутов

Posted 3 июня 2018, 10:28
Published 3 июня 2018, 10:28
Modified 29 мая 2023, 09:44
Updated 29 мая 2023, 09:44
В Красноярске начали собирать подписи с требованием отставки руководителя департамента транспорта Дмитрия Петрова. Для этого даже запустили специальный сайт petrovu.net.
Сбор ведет красноярский активист Руслан Руденко вместе с единомышленниками. На сайте опубликовано обращение к главе города Сергею Еремину с требованием уволить Петрова, связано это с массовой отменой автобусных маршрутов в городе, которое красноярцы встретили с критикой и возмущением.
«Мы считаем, что красноярцам не нужен такой руководитель департамента транспорта, который не отстаивает прямые интересы пассажиров, — указано на сайте. — Поэтому мы обращаемся к мэру Красноярска Сергею Ерёмину с требованиями уволить Дмитрия Петрова с его поста, восстановить ликвидированные ранее маршруты и притормозить планы по ликвидации остальных для разработки более продуманной реформы общественного транспорта города, которая будет направлена на повышение комфорта его пассажиров».
На момент публикации новости собрано 279 подписей.