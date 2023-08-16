Проверено на себе: как отдохнуть в Калининградской области и сколько это стоит

Отдых в Калининградской области подойдет всем — как любителям «потюлениться» на пляже и поплавать, так и фанатам пеших прогулок, музеев, экскурсий и прочих активностей. Если рассматриваете первый вариант, то езжайте в Зеленогордск, Светлогорск или пгт Янтарный. Если второй — селитесь в Калининграде. Выбор мест для жилья и заведений в разных городах большой.