Проверено на себе: как отдохнуть в Калининградской области и сколько это стоит

Posted 16 августа 2023, 09:30
Published 16 августа 2023, 09:30
Modified 31 января, 10:00
Updated 31 января, 10:00
Как отмечала директор турагентства «Меридиан» Алена Грудякова, Калининградская область подойдет как для экскурсионного отдыха, так и для пляжного. Например, можно сначала гулять по Калининграду, а затем неделю отдохнуть на Балтийском море.
Но попасть на самолете из Красноярска можно только с пересадками, например, в Москве и Санкт-Петербурге, причем первый вариант будет дешевле.
Билеты до Москвы в августе стоят в среднем 10 тысяч рублей, в сентябре можно улететь дешевле — за 8 тысяч. До Санкт-Петербурга можно в августе добраться за 11 тысяч, в сентябре — за 8,5 тысячи. Самый дешевый билет из Москвы до Калининграда в августе обойдется в 5 231 рубль, из Санкт-Петербурга — 5 133 рубля.
Чтобы сэкономить, можно добраться до Москвы на поезде, самый дешевый билет будет стоить чуть меньше 2 тысяч, но нужно учитывать, что дорога займет три дня. Билетов на поезд из Москвы в Калининград на август уже нет.
Из аэропорта «Храброво» до центра Калининграда и обратно каждые 40 минут ходят автобусы, среднее время в пути — 45 минут. Стоимость проезда — 70 рублей. Такси довезет до центра за 20 минут, но поездка обойдется примерно в тысячу рублей.
Если хочется поплавать и позагорать, то для проживания лучше выбрать приморские курорты — Зеленоградск, Светлогорск, Балтийск и Янтарный. Для экскурсий и прогулок больше подойдет Калининград.
Варианты жилья есть на любой бюджет: можно арендовать хостел, гостевой дом, отель или квартиру. Один день проживания в хостеле стоит от 700 рублей, арендовать квартиру можно за 2 тысячи в сутки. Если жить в столице области, то лучше выбрать жилье недалеко от Ленинградского проспекта или улицы Фрунзе — это центр.
Между Калининградом и популярными приморскими городами каждый день ходят электрички, автобусы и маршрутки. В пгт Янтарный можно добраться только на автобусе или маршрутке. Время в пути составит час-полтора, стоимость поездки — 80-200 рублей. Как вариант — поселиться в столице и каждый день посещать новые города, чтобы не искать жилье сразу в нескольких населенных пунктах.
Калининград
До 1945 года Калининград именовался Кенигсбергом и был столицей Восточной Пруссии, поэтому его архитектура нетипична для российских городов. Однако большинство памятников немецкой архитектуры были разрушены во время Второй Мировой войны, поэтому в центре есть только стилистически выдержанные «новострои».
Примером новой калининградской застройки в стиле старого Кенигсберга является Рыбная деревня. Раньше здесь располагалось поселение рыбаков, а сейчас находятся яркие, как на открытке, мостовые, скамейки и фонарные столбы.
Можно подняться по винтовой лестнице на башню «Маяк» и посмотреть на город с высоты, вход на башню стоит 100 рублей.
Также здесь есть несколько рыбных ресторанов, кофейни и сувенирные лавки, в каждой из которых продают марципан. Марципан тут главный десерт, он продается везде — есть даже специальные магазины «Марципановый домик» и «Музей марципана».
Рыбная деревня находится на берегу реки Преголи. Туристы любят рассматривать необычные домики с воды, поэтому вдоль пристани всегда стоят катера и теплоходы. На них чаще всего есть экскурсоводы, поэтому можно покататься и больше узнать об истории города. Экскурсия стоит в среднем 800-1000 рублей.
Рядом с Рыбной деревней находится знаменитый остров Канта (ранее остров Кнайпхоф), на него можно попасть по Медовому мосту. На мосту находится одна из калининградских мини-скульптур «Дедушка хомлин» (с английского «home» — дом): она маленькая, размером с ладошку.
Всего по городу можно найти семь таких фигурок. Экскурсоводы говорят, что некоторые туристы не покидают Калининград, пока не найдут всех «хомлинов», иначе не будет им удачи.
Сегодня на острове Канта можно увидеть лишь парк с каменными скульптурами и единственную постройку — Кафедральный собор, где похоронен Иммануил Кант. Это одна из главных достопримечательностей Калининграда, именно от него стартуют все туристические маршруты.
Оригинальный собор был главным католическим храмом города Кёнигсберга, но нынешний — тоже «новострой». Зато внутри него находится самой большой в России орган, и дважды в день там проходят мини-концерты. Билет стоит 400 рублей.
Если туристы хотят увидеть настоящие памятники немецкой архитектуры, сохранившиеся после войны, нужно идти в районы Амалиенау и Марауненхоф. Здесь находятся виллы, построенные в начале ХХ века.
А в Амалиенау есть красивый пруд Поплавок, на берегу которого устраивают пикники.
Неподалеку от Амалиенау находится Центральный парк культуры и отдыха, там можно прокатиться на колесе обозрения за 300 рублей или перекусить. Еще можно зайти в Калининградский зоопарк и посмотреть на слонов, бегемотов, енотов и капибар, которых нет в «Роевом ручье».
Взрослый билет стоит 400 рублей, а детский — 300.
Посмотрите, как плещутся в зоопарке бегемоты. Возле них было больше всего народу.
А еще именно в Калининграде находится единственный в России музейный комплекс — «Музей Мирового океана». Можно посмотреть суда «Витязь», «Космонавт Виктор Пацаев», подводную лодку, плавучий маяк, гидросамолет, а также скелет кашалота. Единый билет на все восемь объектов стоит 1800 рублей, для детей — 400. Но можно сходить и в каждый музей отдельно.
Зеленоградск
Это пляжный курорт на побережье Балтийского моря. Из Калининграда сюда ходят электрички, они отправляются с Южного ж/д вокзала, и автобусы — автовокзал расположен за Южным ж/д вокзалом. Билеты продаются в кассах. Дорога занимает от 32 минут до 1 часа 15 минут — на электричке будет быстрее.
В Зеленоградске много видов жилья: отели, гостевые дома, апартаменты, частные квартиры. Для бюджетного отдыха есть хостелы — ночь в общей комнате стоит 500-600 рублей. В гостиницах стоимость ночи начинается от полутора тысяч рублей.
Самое популярное место в Зеленоградске — Курортный проспект, он похож на улочку европейского города. До 1946 года городок принадлежал Пруссии и назывался Кранц, поэтому вдоль проспекта идут отреставрированные немецкие дома.
А еще на проспекте есть дома с изображением котов и необычный светофор — тоже для кошек. Вообще, коты считаются неофициальным символом города, с ними много скульптур, а главная так и называется — памятник зеленоградским котам.
Еще можно прогуляться до городского парка, где находится Тортилин пруд, названный в честь черепахи Тортиллы из «Буратино». В водоеме, заросшем кувшинками, плавают утки и лебеди, а в центре бьет фонтан. На пруду можно арендовать катамаран.
Но главный центр притяжения Зеленоградска — длинный деревянный променад вдоль побережья Балтийского моря. Здесь можно гулять, отдыхать на скамейках, кататься по велодорожке на байке. Вдоль набережной много кафе, ресторанов, киосков с уличной едой и напитками. Обязательно нужно попробовать шаурму с креветками в кафе «Промрыба» за 350 рублей и прокатиться на колесе обозрения «Глаз Балтики», билет стоит 500 рублей.
В Зеленоградске есть городской пляж. Песок золотистый и мягкий, вход в воду плавный. Кое-где песок перемешан с галькой. Работают бесплатные и платные туалеты, а также раздевалки. Можно отдыхать бесплатно, расстелив полотенце, или арендовать лежак, он обойдется в 400-500 рублей.
От окраины города начинается национальный парк «Куршская коса», до которого можно дойти пешком во время прогулки. Это самая крупная песчаная пересыпь в мире, ее длина — 98 километров. Она настолько длинная, что находится на территории двух государств. Так, одна ее часть находится в Литве, и называется Куршю-Неринга.
Пройти весь нацпарк не получится, поэтому лучше отправиться с экскурсией, чтобы посмотреть самые интересные места. Одно из них — «Танцующий лес», который знаменит необычно изогнутыми стволами деревьев. Воздух там чистейший, и дышится по-особенному, так как это участок хвойного леса.
Обязательна к посещению и «Высота Эфа» — самая высокая точка «Куршской косы» — 62 метра — названа в честь дюнного инспектора Франца Эфа. На этой дюне есть обзорная площадка, откуда открывается вид на Балтийское море. Можно даже увидеть границу с Литвой.
Светлогорск
Из Калининграда на курорт можно добраться на электричке, они отправляются с Южного ж/д вокзала, и на автобусе — автовокзал расположен за Южным ж/д вокзалом. Билеты продаются в кассах. Дорога занимает от 1 до 1,5 часа. Можно снять частную квартиру, апартаменты, отели и гостевые дома. Стоимость ночевки начинается от 1 тысячи рублей, в жаркий сезон дороже.
До 1946 года город был немецким курортом Раушеном — об этом напоминают старинные виллы и новостройки в прусском стиле. Но все сюда едут купаться и загорать. Чтобы спуститься к морю, нужно проехать по короткой канатной дороге (180 метров), находится недалеко от ж/д вокзала. Вид из ярко-желтых кабинок открывается чудесный.
Пляж в Светлогорске узкий, песчаный вперемежку с галькой, его большая часть перекопана из-за стройки, поэтому для отдыха лучше выбрать другие места, например, пгт Янтарный. Тем более, что вдоль пляжа всего две небольших закусочных с едой, ресторанов нет. Можно арендовать лежак или бесплатно позагорать на полотенце. Зонтиков на пляже тоже нет.
После дня, проведеннного на пляже, можно прогуляться по набережной, вдоль которой обустроили променад. Это главная достопримечательность Светлогорска. Повсюду стоят скамейки, есть велодорожка.
На побережье много кафе и ресторанов с уличной едой, можно попробовать мидии в кляре за 280 рублей и внуснейших улиток за 630 рублей в кафе «Улитка на склоне».
Там же находится панорамный лифт «Панорама VV», на котором можно подняться в центр города. Это еще одна главная достопримечательность, так как оттуда открываются лучшие виды на Балтийское море. Туристы специально ждут заката, чтобы подняться на лифте и сделать самые красивые фото. Стоимость проезда в одном направлении (вверх или вниз) — 80 рублей.
Когда поднялись в центр города на лифте, можно увидеть «Морской выставочный центр» — филиал калининградского «Музея мирового океана». В нем можно посетить этнографическую выставку «Люди моря» и Морскую художественную галерею.
Стоит увидеть и архитектурный символ Светлогорска — водонапорную башню «Раушен», одно из самых красивых зданий в городе. Это бывшая водолечебница, построенная известным немецким архитектором Отто Куккуком в начале 20 века.
Также для прогулок идеально подойдет «Тихое озеро». Здесь можно покататься на лодке или катамаране. Для детей работает веревочный парк.
Янтарный
Из Калининграда можно добраться на автобусе, но нужно учитывать, что ходят они редко, и в выходыне забиты под завязку, так как все спешат на местный пляж. Лучше заплатить на 70 рублей больше и добраться на маршрутке, они отходят от тех же остановок. Остановиться можно в частном доме, гостинице или гостевом доме, хостелов здесь нет.
Это поселок городского типа. До 1946 года был Пальмникеном, а один из районов поселка — поселением Кракстепеллен. Оба славились ручной добычей янтаря. А сегодня здесь располагается единственный в мире янтарный комбинат, добывающий и перерабатывающий янтарь промышленным способом. При комбинате есть музей, и можно сходить на экскурсию, но только если очень любите янтарь — больше там смотреть нечего.
Большинство калининградцев выбирают для отдыха пляж Янтарного — он широкий, с золотистым и мягким песком. Вдоль него стоят шезлонги с зонтиками, есть спасатели, места для пляжного футбола и волейбола.
Рядом с пляжем находится красивый деревянный променад, а вдоль него расположены дорогие кафе и рестораны — шаурма или ролл в кафе «Кактус» стоят от 450-500 рублей.
Любителям прогулок понравится парк Морица Беккера со множеством редких деревьев. Он назван в честь одного из владельцев янтарной мануфактуры. Здесь растут такие редкие виды деревьев, как тюльпановое дерево и красный бук.
Есть лавочки, необычные скульптуры в виде персонажей из мультфимов и качели с видом на море. Необычная особенность парка — литературная тропа. Вдоль нее стоят стенды с цитатами из произведений, где упомянут янтарь.
Янтарь можно купить в ярких павильонах на «Площади мастеров». Это небольшая площадь в центре Янтарного. Называется так в честь мастеров, которые посвятили себя работе с этим камнем. Здесь же есть кафейни и закусочные.
Отдых в Калининградской области подойдет всем — как любителям «потюлениться» на пляже и поплавать, так и фанатам пеших прогулок, музеев, экскурсий и прочих активностей. Если рассматриваете первый вариант, то езжайте в Зеленогордск, Светлогорск или пгт Янтарный. Если второй — селитесь в Калининграде. Выбор мест для жилья и заведений в разных городах большой.
Больше всего денег уйдет на дорогу — на путь из Красноярска до Калининграда с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге и обратно нужно приготовить около 30 тысяч рублей. При этом передвигаться между городами области можно довольно дешево, автобусы и электрички ходят регулярно.
Больше всего туристов на Балтике привлекает море, которое летом прогревается до 23°C, и прекрасные пляжи из мелкого, белого песка с пологим дном. Все места благоустроены, вдоль пляжей есть шезлонги с зонтиками, кафе и рестораны. Но самый шикарный пляж, конечно, в пгт Янтарный. Купальный сезон длится с начала июня до середины сентября.