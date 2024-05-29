Красноярцы вспоминают пешеходный проспект Мира, но власти не хотят его возвращать

В комментариях одна жительница ответила депутату, что ей очень нравилось на пешеходном Мира, другая написала, что при Пимашкове праздники организовали лучше. По мнению еще одной жительницы, культура праздников в обществе меняется в худшую сторону, она привела в пример чаепития, которые раньше проходили в школах с домашней выпечкой.