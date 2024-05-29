Красноярцы вспоминают пешеходный проспект Мира, но власти не хотят его возвращать

Posted 29 мая, 11:15
Published 29 мая, 11:15
Modified 13 сентября, 06:37
Updated 13 сентября, 06:37
В комментариях одна жительница ответила депутату, что ей очень нравилось на пешеходном Мира, другая написала, что при Пимашкове праздники организовали лучше. По мнению еще одной жительницы, культура праздников в обществе меняется в худшую сторону, она привела в пример чаепития, которые раньше проходили в школах с домашней выпечкой.
Еще зимой 2022 года мэр города Владислав Логинов заявил, что власти не будут летом запускать проект «В центре Мира», для которого раньше перекрывали проезд по проспекту Мира, открывали его для пешеходов и размещали там развлекательные и фуд-площадки. Тогда это объяснили строительством метро, хотя работы в итоге затянулись.
Весной 2023 года власти сообщили, что запускают новый проект, который будет называться «Яркие берега» и проходить на городских набережных.
Проект «В центре Мира» придумали и запустили при прошлом мэре Сергее Еремине. Судя по отзывам, многим красноярцам понравился именно такой формат. Часть жителей просили вернуть развлечения на проспект Мира, но другие наоборот поддержали перенос на набережные.
Красноярский урбанист Пётр Иванов прошлым летом критиковал замену проекта. По его мнению, перекрытый проспект Мира создавал «новый опыт города» и «позволял по-новому взглянуть на архитектуру», а новый проект на набережных является «очевидным шагом назад» и был ориентирован в основном на семьи с детьми.
В этом году власти не вспоминали о прошлом проекте. Центральная улица города не будет задействована и на праздновании Дня города, который пройдет 7–9 июня.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в администрацию и спросил, почему «В центре Мира» больше не хотят запускать. Нам заявили, что причины этому — строительство метро и дорожные ремонты.
«В центре города под строительство метро занята площадь Революции, осуществляется ремонт Центрального парка, кроме того, идёт активный сезон дорожных работ. Любое перекрытие в данное время оживленного участка улично-дорожной сети города будет создавать излишние трудности для движения пешеходов, общественного и личного транспорта».
Вопрос о перекрытии проспекта Мира для массовых мероприятий сейчас больше не рассматривается.
Еще ранее Логинов говорил, что каждое перекрытие проспекта обходится в 1,4 миллиона рублей, и добавлял: «А зачем на Мира? Опять на фасады тех же зданий смотреть».