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Posted 23 августа, 06:41

Published 23 августа, 06:41

Modified 23 августа, 07:01

Updated 23 августа, 07:01

В Красноярске уничтожают лепнину на домах в центре после ЧП с пенсионеркой

В Красноярске уничтожают лепнину на домах в центре после ЧП с пенсионеркой

23 августа 2024, 06:41
Фото: prmira.ru
В Красноярске коммунальщики уничтожают лепнину и барельефы в центре города после происшествия с пенсионеркой.

Инцидент произошел вечером 15 июля. По версии следствия, 77-летняя женщина проходила мимо дома на Горького, 10 — в этот момент с балкона квартиры на четвертом этаже на неё упал каменный фрагмент облицовки балкона.

Пенсионерку доставили в больницу: ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и госпитализировали.

Внучка пострадавшей рассказывала, что пенсионерке пришлось удалить разрушенные части костей после вдавленного перелома черепа. 77-летняя женщина находилась в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

2 августа пенсионерку выписали из больницы.

Сегодня, 23 августа, сотрудник «Проспекта Мира» заметил, как рабочие снимают лепнину и барельефы на доме по адресу Мира, 101.

По словам одного из рабочих, они проверяют состояние лепнины. Ту, что плохо держится, демонтируют.

Видео: prmira.ru.

В «Мук красноярская» корреспонденту «ПМ» заявили, что они заказали работы для приведения фасада в безопасное состояние.

Также Ngs24.ru заметил бригаду рабочих на Мира, 85.

Фото: t.me/ngs24_krsk

В ТСЖ «Мира-85», которая обслуживает этот дом, сообщили «Проспекту Мира», что рабочие снимают со здания осыпающуюся штукатурку и краску.

Ранее в администрации Центрального района корреспонденту «ПМ» заявили, что не планируют проверять состояние фасадов в центре. В ведомстве сказали, что рекомендовали собственникам зданий следить за их состоянием.

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