В Красноярске уничтожают лепнину на домах в центре после ЧП с пенсионеркой

Posted 23 августа, 06:41
Published 23 августа, 06:41
Modified 23 августа, 07:01
Updated 23 августа, 07:01
Инцидент произошел вечером 15 июля. По версии следствия, 77-летняя женщина проходила мимо дома на Горького, 10 — в этот момент с балкона квартиры на четвертом этаже на неё упал каменный фрагмент облицовки балкона.
Пенсионерку доставили в больницу: ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и госпитализировали.
Внучка пострадавшей рассказывала, что пенсионерке пришлось удалить разрушенные части костей после вдавленного перелома черепа. 77-летняя женщина находилась в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
2 августа пенсионерку выписали из больницы.
Сегодня, 23 августа, сотрудник «Проспекта Мира» заметил, как рабочие снимают лепнину и барельефы на доме по адресу Мира, 101.
По словам одного из рабочих, они проверяют состояние лепнины. Ту, что плохо держится, демонтируют.
В «Мук красноярская» корреспонденту «ПМ» заявили, что они заказали работы для приведения фасада в безопасное состояние.
Также Ngs24.ru заметил бригаду рабочих на Мира, 85.
В ТСЖ «Мира-85», которая обслуживает этот дом, сообщили «Проспекту Мира», что рабочие снимают со здания осыпающуюся штукатурку и краску.
Ранее в администрации Центрального района корреспонденту «ПМ» заявили, что не планируют проверять состояние фасадов в центре. В ведомстве сказали, что рекомендовали собственникам зданий следить за их состоянием.