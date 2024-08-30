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Posted 30 августа, 09:38

Published 30 августа, 09:38

Modified 30 августа, 09:38

Updated 30 августа, 09:38

Красноярский стоматолог перечислила основные причины появления кариеса

Красноярский стоматолог перечислила основные причины появления кариеса

30 августа 2024, 09:38
Фото: 1MI
Стоматолог Анна Пеганова рассказала из-за чего у жителей Красноярска и края появляется кариес. По ее словам, в основном кариес появляется на зубах из-за низкого содержания витамина D и железа в организме.

Кариес зубов — процесс разрушения твердых тканей зуба с появлением пигментного пятна желтовато-коричневого цвета на эмали.

Заболевание сопровождается неприятным запахом изо рта, реакцией зубов на горячую, холодную, сладкую и кислую пищу.

В разговоре с Ngs24.ru Анна Пеганова объяснила, что при низком содержании витамина D или его нехватке кальций не будет усваиваться в организме.

Еще одной причиной образования кариеса является низкое содержание ферритина — запасы железа в организме печени.

Пеганова подчеркивает, что нередко ферритин снижен у людей, особенно у жителей Красноярского края снижен ферритин. Причем низкое содержание этого элемента отмечается у детей и взрослых.

Также эксперт говорит, что стоматологи пациентов с кариесом направляют проверить уровни не только железа и витамина D, но и кальция с фосфором.

Анна Пеганова добавляет, что с результатами анализов следует идти к врачам, чтобы они назначили необходимое лекарство.

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