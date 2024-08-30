Красноярский стоматолог перечислила основные причины появления кариеса

Posted 30 августа, 09:38
Published 30 августа, 09:38
Modified 30 августа, 09:38
Updated 30 августа, 09:38
Кариес зубов — процесс разрушения твердых тканей зуба с появлением пигментного пятна желтовато-коричневого цвета на эмали.
Заболевание сопровождается неприятным запахом изо рта, реакцией зубов на горячую, холодную, сладкую и кислую пищу.
В разговоре с Ngs24.ru Анна Пеганова объяснила, что при низком содержании витамина D или его нехватке кальций не будет усваиваться в организме.
Еще одной причиной образования кариеса является низкое содержание ферритина — запасы железа в организме печени.
Пеганова подчеркивает, что нередко ферритин снижен у людей, особенно у жителей Красноярского края снижен ферритин. Причем низкое содержание этого элемента отмечается у детей и взрослых.
Также эксперт говорит, что стоматологи пациентов с кариесом направляют проверить уровни не только железа и витамина D, но и кальция с фосфором.
Анна Пеганова добавляет, что с результатами анализов следует идти к врачам, чтобы они назначили необходимое лекарство.