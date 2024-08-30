Последний день лета в Красноярске будет прохладным и дождливым. Вот прогноз

Posted 30 августа, 01:55
Published 30 августа, 01:55
Modified 30 августа, 11:08
Updated 30 августа, 11:08
По данным сервиса gismeteo, в субботу, 31 августа, утром будет +16. Днем воздух прогреется до +19 градусов, ожидается облачная погода и небольшой дождь. Вечером дождь усилится, а столбик термометра упадет до +14.
В воскресенье, 1 сентября, утром ожидается около +11 градусов. В дневное время столбик термометра поднимется только до +17. К вечеру температура воздуха упадет до +14.
В выходные ожидается пасмурная погода — в субботу и воскресенье прогнозируются дожди. Ветер будет слабым — от 2 до 7 м/с.
По предварительному прогнозу, в понедельник, 2 сентября, в Красноярске утром будет +11, днем около +14 градусов. Ожидается пасмурная погода и дожди.