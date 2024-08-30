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Posted 30 августа, 01:55

Published 30 августа, 01:55

Modified 30 августа, 11:08

Updated 30 августа, 11:08

Последний день лета в Красноярске будет пасмурным и дождливым

Последний день лета в Красноярске будет прохладным и дождливым. Вот прогноз

30 августа 2024, 01:55
Фото: prmira.ru

Последний день лета в Красноярске будет пасмурным и дождливым

Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в последний день лета и первый день осени.

По данным сервиса gismeteo, в субботу, 31 августа, утром будет +16. Днем воздух прогреется до +19 градусов, ожидается облачная погода и небольшой дождь. Вечером дождь усилится, а столбик термометра упадет до +14.

В воскресенье, 1 сентября, утром ожидается около +11 градусов. В дневное время столбик термометра поднимется только до +17. К вечеру температура воздуха упадет до +14.

Фото: gismeteo.ru

В выходные ожидается пасмурная погода — в субботу и воскресенье прогнозируются дожди. Ветер будет слабым — от 2 до 7 м/с.

По предварительному прогнозу, в понедельник, 2 сентября, в Красноярске утром будет +11, днем около +14 градусов. Ожидается пасмурная погода и дожди.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Дождь#Осень#Синоптики
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