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Posted 2 сентября, 03:01

Published 2 сентября, 03:01

Modified 2 сентября, 11:05

Updated 2 сентября, 11:05

В Красноярске 14-летняя девочка ушла с ж/д вокзала и пропала. Ее ищут вторые сутки

2 сентября 2024, 03:01

В Красноярске вторые сутки ищут пропавшую 14-летнюю девочку

В Красноярске сотрудники полиции ищут 14-летнюю девочку, которая ушла с железнодорожного вокзала и пропала.

Как рассказали в МВД, 31 августа в 19:00 подросток ушла с ж/д вокзала.

В ведомстве уточнили, что девочка должна была на поезде вернуться из Красноярска в Канск, однако она в итоге пропала.

Приметы пропавшей: худощавого телосложения, стрижка каре. В день пропажи на девочке был темный спортивный костюм.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшей или видели девочку, сообщите об этом по телефонам: 8 (391) 221-34-42 или 102.

Обновлено: школьницу нашли. Она самостоятельно пришла в краевой центр семьи и детей. Сейчас инспекторы ПДН выясняют причины ухода.

  • Ранее следователи попросили о помощи в поисках жителя Красноярского края. Мужчина пропал в конце июня вместе со своей машиной.
  • До этого мы писали о том, как сотрудники полиции нашли пропавшего 70-летнего красноярца. Он два дня бродил по лесу и полю.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Полиция#Красноярский край#Подросток#Канск#Пропал человек#МВД
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