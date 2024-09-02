В Красноярске 14-летняя девочка ушла с ж/д вокзала и пропала. Ее ищут вторые сутки

Posted 2 сентября, 03:01
Published 2 сентября, 03:01
Modified 2 сентября, 11:05
Updated 2 сентября, 11:05
Как рассказали в МВД, 31 августа в 19:00 подросток ушла с ж/д вокзала.
В ведомстве уточнили, что девочка должна была на поезде вернуться из Красноярска в Канск, однако она в итоге пропала.
Приметы пропавшей: худощавого телосложения, стрижка каре. В день пропажи на девочке был темный спортивный костюм.
Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшей или видели девочку, сообщите об этом по телефонам: 8 (391) 221-34-42 или 102.
Обновлено: школьницу нашли. Она самостоятельно пришла в краевой центр семьи и детей. Сейчас инспекторы ПДН выясняют причины ухода.