Директор военно-инженерного института СФУ займет в ЗС место сбежавшего Гольдмана

Posted 9 сентября, 02:12
Published 9 сентября, 02:12
Modified 9 сентября, 06:52
Updated 9 сентября, 06:52
Таким образом, директор военно-инженерного института СФУ Евгений Гарин займет место сбежавшего из страны бывшего депутата краевого ЗС Романа Гольдмана.
Предварительно, Евгений Гарин набрал больше 53% голосов. По данным «Единой России», начальник военного учебного центра обогнал ближайшего соперника на 40% голосов.
В то время у предпринимателя вскрылись проблемы с бизнесом, пайщики связанного с ним кооператива начали массово писать заявления в полицию. Гольдман покинул Россию и находится в «недружественной стране». На данный момент его ищет интерпол.
Гольдман был депутатам заксобрания 12 лет. Впервые он был избран в 2011-м, а в 2016 и 2021 годах переизбирался. Он входил в комитеты по охране здоровья и социальной политике, по делам села и агропромышленной политике.
Будучи депутатом, Гольдман внес всего пять законодательных инициатив, последняя из которых была в 2018 году.