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Posted 9 сентября, 02:12

Published 9 сентября, 02:12

Modified 9 сентября, 06:52

Updated 9 сентября, 06:52

Директор военно-инженерного института СФУ займет в ЗС место сбежавшего Гольдмана

Директор военно-инженерного института СФУ займет в ЗС место сбежавшего Гольдмана

9 сентября 2024, 02:12
Фото: sfu-kras.ru
Стали известны итоги довыборов в ЗС Красноярского края. Победу одержал кандидат от «Единой России» Евгений Гарин.

Таким образом, директор военно-инженерного института СФУ Евгений Гарин займет место сбежавшего из страны бывшего депутата краевого ЗС Романа Гольдмана.

Предварительно, Евгений Гарин набрал больше 53% голосов. По данным «Единой России», начальник военного учебного центра обогнал ближайшего соперника на 40% голосов.

В марте прошлого года Гольдман был признан виновным по уголовному делу о небрежном хранении огнестрельного оружия, из которого ранили человека. Он попытался обжаловать приговор, но апелляционный суд оставил решение в силе.

В то время у предпринимателя вскрылись проблемы с бизнесом, пайщики связанного с ним кооператива начали массово писать заявления в полицию. Гольдман покинул Россию и находится в «недружественной стране». На данный момент его ищет интерпол.

Гольдман был депутатам заксобрания 12 лет. Впервые он был избран в 2011-м, а в 2016 и 2021 годах переизбирался. Он входил в комитеты по охране здоровья и социальной политике, по делам села и агропромышленной политике.

Будучи депутатом, Гольдман внес всего пять законодательных инициатив, последняя из которых была в 2018 году.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Политика#Депутат#Красноярский край#Заксобрание#СФУ#Роман Гольдман#Гольдман
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