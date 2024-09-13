Цены на такси в Красноярске взлетят после отказа от мигрантов? Спросили «Максим»

Posted 13 сентября, 12:48
Published 13 сентября, 12:48
Modified 13 сентября, 12:52
Updated 13 сентября, 12:52
Петраков отметил, что одной из причин дефицита водителей такси является ужесточение миграционной политики.
В итоге эта нехватка таксистов, считает представитель «Яндекс. Такси», приведет к росту цен на поездки «на десятки процентов» в часы пик и особенно в конце года в период высокого спроса.
«Чтобы восстановить приток водителей, компания обсуждает с регуляторами экспериментальный правовой режим, который позволит оцифровать и упростить часть требований. Для тех мигрантов, которые уже находятся в России, нужно создавать комфортные условия для легальной работы и быстрого решения вопросов с документами», — цитирует Антона Петракова издание РБК.
В начале августа губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, запрещающий мигрантам работать в легковом такси. Запрет на работу затронет иностранцев, работающих на основании патента. Их выдают тем, кому не требуется виза для въезда в РФ, но при этом нужен патент для заключения трудовых договоров с российскими работодателями — к таким относятся граждане Абхазии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Указ вступит в силу с 1 марта 2025 года.
«Проспект Мира» спросил представителя агрегатора «Максим», как компания относится к запрету на работу мигрантов в такси, стоит ли ждать повышения цен на поездки и готова ли отрасль к введению полиса обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП).
В пресс-службе «Максима» нам заявили, что в такси трудовых отношений нет. Мигранты для работы арендуют автомобили в таксопарках. От них требуется только платить арендную плату.
То есть с ними работают без трудовых договоров и соответственно это не требует от них получения разрешения на работу. Так они не попадают под закон о запрете работать в такси и остаются в серой зоне.
«Так устроена современная таксопарковая модель. Возможность работать легально в такси остается у граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии (стран ЕАЭС), которым не требуется разрешения на работу в России и которые могут зарегистрировать себя в качестве самозанятых. Для них ничего не изменится.
Идея инициативы понятна, но существуют и экономические законы. Уменьшение количества водителей приведет к увеличению стоимости поездок и времени ожидания автомобилей для пассажиров. А новых перевозчиков взамен прежних не появится».
Представитель «Максима» добавил, что закон о такси №580, принятый в 2022 году, затруднил вход на рынок и для российских граждан. Он позволил заниматься перевозками самозанятым, но ввел много новых требований к агрегаторам и водителям.
«Самозанятым с личными автомобилями предъявляются такие же требования, как к транспортным предприятиям: ежедневные медицинские и технические осмотры, которые проходить негде, путевые листы, очень дорогое страхование такси. Для физических лиц эти требования невыполнимы и избыточны.
Для того, чтобы вовлекать в отрасль российских перевозчиков, в том числе самозанятых женщин-водителей, нужно упрощать правила и требования, дифференцировать регулирование таксопарков и физлиц. Другого решения нет».
Также зашла речь и о новом требовании, по которому таксисты помимо полиса ОСАГО теперь должны иметь полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Но для этого водители должны получить разрешение на работу в такси.
По замыслу, благодаря нововведению пассажиры смогут рассчитывать на компенсацию до 2 миллионов рублей в случае вреда жизни и здоровью, а также при повреждении имущества.
В сервисе «Максим» считают, что таксомоторная и страховая отрасли не готовы к введению ОСГОП и что еще одно требование только затруднит водителям легализоваться в сфере.
«Запомните слово регресс. По условиям договора ОСГОП страховая компания выплатит возмещение пострадавшему пассажиру, но потом будет взыскивать эту сумму с водителя (регресс), если у него: не пройдены предрейсовые медосмотр и техосмотр, нарушен режим труда и отдыха, ДТП произошло за пределами региона, где перевозчику выдано разрешение на деятельность такси (поездки по межгороду), и по некоторым другим основаниям.
С такими условиями это не страхование профессиональной ответственности перевозчиков перед пассажирами, а просто сбор с каждой реестровой машины в пользу страховщиков.
С введением ОСГОП процесс легализации перевозчиков затормозится. Вход на легальный рынок для новых участников будет еще более затруднен».
В компании сказали, что в их сервисе пока действует программа матпомощи пострадавшим во время поездок. Максимальная сумма выплаты составляет 2 миллиона рублей, которая полагается не только пассажирам, но и водителям.