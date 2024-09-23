Школьник напал с молотком на одноклассников в Иркутской области

Posted 23 сентября, 09:30
Published 23 сентября, 09:30
Modified 23 сентября, 09:34
Updated 23 сентября, 09:34
Как пишет телеграм-канал Mash, подросток атаковал других учеников после первого урока. Тогда дети находились в раздевалке и готовились к физкультуре.
По данным канала, пострадали трое одноклассников, у двоих из них диагностировали травмы рук, а еще у одного — травму головы. Пострадавшим оказали медпомощь.
СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатность. В полиции уточнили, что нападавшему 13 лет. Его задержал персонал школы.