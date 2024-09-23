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Posted 23 сентября, 09:30

Published 23 сентября, 09:30

Modified 23 сентября, 09:34

Updated 23 сентября, 09:34

Школьник напал с молотком на одноклассников в Иркутской области

Школьник напал с молотком на одноклассников в Иркутской области

23 сентября 2024, 09:30
Фото: 1MI
Восьмиклассник с молотком напал на сверстников в школе в поселке Балаганск в Иркутской области. Следователи возбудили уголовное дело.

Как пишет телеграм-канал Mash, подросток атаковал других учеников после первого урока. Тогда дети находились в раздевалке и готовились к физкультуре.

По данным канала, пострадали трое одноклассников, у двоих из них диагностировали травмы рук, а еще у одного — травму головы. Пострадавшим оказали медпомощь.

СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатность. В полиции уточнили, что нападавшему 13 лет. Его задержал персонал школы.

  • Ранее школьник напал на учеников и педагогов в Челябинске. Тогда пострадали три человека.
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#Владислав Савончик#Дети#Нападение#Школа
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