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Posted 5 октября, 06:21

Published 5 октября, 06:21

Modified 5 октября, 06:23

Updated 5 октября, 06:23

В Красноярском крае перекрыли участок краевой трассы

В Красноярском крае перекрыли участок краевой трассы

5 октября 2024, 06:21
Фото: Госавтоинспекция 24
С 4 октября в Красноярском крае временно закрыли путепровод в месте пересечения федеральной трассы 586 километре Р-255 «Сибирь» и региональной дороги Обход Боготола.

Как сообщили в ГАИ, это связано с повреждением пролета несущей балки в результате ДТП. На участке установлена необходимая дорожно-знаковая информация.

Временная схема объезда аварийного путепровода для водителей, следующих по маршрутам Кемерово — Тюхтет и Тюхтет — Ачинск, показана на схеме.

Фото: Госавтоинспекция 24

Участок трассы откроют, как только закончат ремонт, рассказали в краевой ГАИ.

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#Владислав Савончик#ДТП#Красноярский край#Сибирь#Путепровод#Р-255
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