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Posted 8 октября, 01:45

Published 8 октября, 01:45

Modified 8 октября, 01:45

Updated 8 октября, 01:45

На севере Красноярского края в реку вылилось дизельное топливо

На севере Красноярского края в реку вылилось дизельное топливо

8 октября 2024, 01:45
Фото: t.me/zstproc
В Красноярском крае в Таймырском Долгано-Ненецком районе нефтепродукты попали в реку. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

Все произошло накануне днем, 7 октября. Предварительно, в акваторию реки Хатанга вылилось дизельное топливо.

Нефтепродукты попали в водоем из несамоходной баржи, которая пришвартована к берегу в селе Хатанга.

В транспортной прокуратуре заявили, что уже установили личность владельца судна. Также стало известно, что разлив дизельного топлива локализовали.

Сейчас норильская транспортная прокуратура проводит проверку.

  • До этого в СГК рассказали, повлияют ли масляные пятна на Енисее на качество воды.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Экология#Красноярский край#Хатанга#Баржа#Транспортная прокуратура
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