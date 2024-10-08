На севере Красноярского края в реку вылилось дизельное топливо

Posted 8 октября, 01:45
Published 8 октября, 01:45
Modified 8 октября, 01:45
Updated 8 октября, 01:45
Все произошло накануне днем, 7 октября. Предварительно, в акваторию реки Хатанга вылилось дизельное топливо.
Нефтепродукты попали в водоем из несамоходной баржи, которая пришвартована к берегу в селе Хатанга.
В транспортной прокуратуре заявили, что уже установили личность владельца судна. Также стало известно, что разлив дизельного топлива локализовали.
Сейчас норильская транспортная прокуратура проводит проверку.