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Posted 9 октября, 07:00

Published 9 октября, 07:00

Modified 9 октября, 07:02

Updated 9 октября, 07:02

Красноярск попал в топ самых матерящихся городов

Красноярск попал в топ самых матерящихся городов

9 октября 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
Красноярск попал в топ самых матерящихся городов. Но в Новосибирске матерятся чаще.

Исследование провело агентство «Интериум» — рейтинг составили на основе мониторинга соцсетей, блогов и мессенджеров жителей городов.

Красноярск занял в топе самых матерящихся восьмое место.

Фото: vk.com/interium

Москва стала самым матерящимся городом России — москвичи матерятся в сети почти в 11 раз больше красноярцев.

Фото: vk.com/interium

Вторую строчку занял Санкт-Петербург, на третьем месте — Новосибирск. Четвертое и пятое место заняли Ростов-на-Дону и Екатеринбург соответственно.

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