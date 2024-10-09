Красноярск попал в топ самых матерящихся городов

Posted 9 октября, 07:00
Published 9 октября, 07:00
Modified 9 октября, 07:02
Updated 9 октября, 07:02
Исследование провело агентство «Интериум» — рейтинг составили на основе мониторинга соцсетей, блогов и мессенджеров жителей городов.
Красноярск занял в топе самых матерящихся восьмое место.
Москва стала самым матерящимся городом России — москвичи матерятся в сети почти в 11 раз больше красноярцев.
Вторую строчку занял Санкт-Петербург, на третьем месте — Новосибирск. Четвертое и пятое место заняли Ростов-на-Дону и Екатеринбург соответственно.