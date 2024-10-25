prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Топ

Выбрать дату
Октябрь
Красноярск попал в топ городов по спросу на посуточную аренду квартир
Красноярск вошел в топ-10 городов России по спросу на посуточную аренду квартир.
25 октября, 13:11
Красноярск попал в топ самых матерящихся городов
Красноярск попал в топ самых матерящихся городов. Но в Новосибирске матерятся чаще.
9 октября, 07:00
Сентябрь
Красноярский край вошёл в топ-5 крупных регионов с дешёвым загородным жильём
Красноярский край вошел в рейтинг регионов с городами-миллионниками с доступным загородным жильём.
24 сентября, 12:26
Август
Красноярский бар попал в топ-10 лучших в стране
23 августа, 01:09
Фудблогер составил топ-10 уличных перекусов в Красноярске до 300 рублей
22 августа, 09:02
В каких районах Красноярска больше всего не хватает школ? Топ от жителей к 1 сентября
22 августа, 08:18
Красноярский край попал в топ крупных регионов с дешёвыми квартирами
15 августа, 01:45
Красноярский край не попал в топ-10 регионов с хорошими дорогами
Красноярский край не попал в топ регионов с хорошими дорогами — край занял 21 место.
14 августа, 02:53
Фудблогер составила топ-7 ресторанов с сибирской кухней в Красноярске
Фудблогер Мария Русскова рассказала, где искать сибирскую кухню в Красноярске.
2 августа, 02:36
Июль
Стилист Николай Овечкин составил топ мест для посещения в Красноярске
Стилист Николай Овечкин поделился личным топом мест для посещения в Красноярске. В список вошли рестораны и общественные пространства.
30 июля, 02:22
Красноярск попал в топ-10 экофрендли городов-миллионников. Жители этого не чувствуют
28 июля, 04:31
Публикуем топ лучших спа-салонов Красноярска по отзывам в интернете
15 июля, 09:13
Красноярск вошел в топ-5 городов с самым дорогим жильем в новостройках комфорт-класса
Красноярск вошел в топ-5 городов-миллионников с самым дорогим жильем в новостройках комфорт-класса.
1 июля, 08:42
Красноярцы выбрали лучшую компанию по сплаву на сапбордах. Вот топ-3
Красноярцы выбрали лучшую компанию, которая организует сплавы на сапбордах.
1 июля, 04:09
Июнь
СФУ вошел в рейтинг лучших вузов от Forbes
Сибирский федеральный университет попал в рейтинг лучших российских вузов по версии журнала Forbes.
25 июня, 02:41
В каких заведениях Красноярска самая вкусная шаурма? Топ-6 мест от фудблогера
20 июня, 08:54
Красноярцы выбрали самую вкусную колбасу. Публикуем топ-3
2 июня, 11:48
Май
Красноярцы выбрали лучшие караоке-бары. Вот топ-3
Жители Красноярска составили рейтинг лучших автошкол. Рассказываем, кто возглавил топ.
19 мая, 12:09
Апрель
Красноярск попал в топ городов с самой вкусной шаурмой
Путешественники рассказали, где в России самая вкусная шаурма. В топ городов попал Красноярск.
25 апреля, 01:14
Торгашинский хребет в Красноярске вошел в топ-10 мест для весенних фотосессий
Торгашинский хребет в Красноярске вошел в топ-10 мест для весенних фотосессий в России.
22 апреля, 01:47

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика