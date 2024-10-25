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Posted 25 октября, 13:11

Published 25 октября, 13:11

Modified 25 октября, 13:14

Updated 25 октября, 13:14

Красноярск попал в топ городов по спросу на посуточную аренду квартир

Красноярск попал в топ городов по спросу на посуточную аренду квартир

25 октября 2024, 13:11
Фото: prmira.ru
Красноярск вошел в топ-10 городов России по спросу на посуточную аренду квартир.

Спрос за сентябрь проанализировал сервис «Домклик». Доля спроса Красноярска в общем объеме составила 3,1%. С такими показателями город занял седьмую строчку рейтинга.

По данным сервиса, стоимость посуточной аренды в Красноярске составляет 2,8 тысячи рублей.

Соседний Новосибирск занял в топе десятое место — доля спроса там составляет 2,5% от общей. Возглавили топ Санкт-Петербург, Москва и Казань.

Длительность проживания в посуточных квартирах в городах Сибири составила до двух дней. В Казани и Москве — около трех.

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