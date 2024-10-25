Красноярск попал в топ городов по спросу на посуточную аренду квартир

Posted 25 октября, 13:11
Published 25 октября, 13:11
Modified 25 октября, 13:14
Updated 25 октября, 13:14
Спрос за сентябрь проанализировал сервис «Домклик». Доля спроса Красноярска в общем объеме составила 3,1%. С такими показателями город занял седьмую строчку рейтинга.
По данным сервиса, стоимость посуточной аренды в Красноярске составляет 2,8 тысячи рублей.
Соседний Новосибирск занял в топе десятое место — доля спроса там составляет 2,5% от общей. Возглавили топ Санкт-Петербург, Москва и Казань.
Длительность проживания в посуточных квартирах в городах Сибири составила до двух дней. В Казани и Москве — около трех.