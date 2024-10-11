Красноярцы рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 миллионов

Еще 14% готовы потратить эти деньги на путешествие, а 13% помогли бы родителям. 12% сказали, что отдали бы часть выигрыша на благотворительность. По 5% вложились бы в ценные бумаги либо открыли вклад, а 4% выигранные деньги потратили бы на здоровье — свое и близких.