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Posted 11 октября, 08:58

Published 11 октября, 08:58

Modified 11 октября, 09:16

Updated 11 октября, 09:16

Красноярцы рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 миллионов

Красноярцы рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 миллионов

11 октября 2024, 08:58
Фото: 1MI
Красноярцы рассказали, на что потратили бы 100 миллионов рублей, если бы выиграли их в лотерею.

Опрос красноярцев провел сервис Superjob — можно было назвать несколько вариантов. 54% опрошенных красноярцев в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с участком.

29% приобрели бы автомобиль, а 15% открыли бы свое дело или вложились в действующий бизнес.

Еще 14% готовы потратить эти деньги на путешествие, а 13% помогли бы родителям. 12% сказали, что отдали бы часть выигрыша на благотворительность. По 5% вложились бы в ценные бумаги либо открыли вклад, а 4% выигранные деньги потратили бы на здоровье — свое и близких.

По 3% опрошенных израсходовали бы деньги на оплату образования, ремонт и покупку электронных гаджетов.

Мужчины чаще делились мечтами об организации бизнеса, инвестициях в ценные бумаги, открытии банковских счетов. Женщины чаще готовы вкладываться в покупку недвижимости и авто, путешествия и благотворительность.

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