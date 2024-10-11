Красноярцы рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 миллионов

Posted 11 октября, 08:58
Published 11 октября, 08:58
Modified 11 октября, 09:16
Updated 11 октября, 09:16
Опрос красноярцев провел сервис Superjob — можно было назвать несколько вариантов. 54% опрошенных красноярцев в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с участком.
29% приобрели бы автомобиль, а 15% открыли бы свое дело или вложились в действующий бизнес.
Еще 14% готовы потратить эти деньги на путешествие, а 13% помогли бы родителям. 12% сказали, что отдали бы часть выигрыша на благотворительность. По 5% вложились бы в ценные бумаги либо открыли вклад, а 4% выигранные деньги потратили бы на здоровье — свое и близких.
По 3% опрошенных израсходовали бы деньги на оплату образования, ремонт и покупку электронных гаджетов.
Мужчины чаще делились мечтами об организации бизнеса, инвестициях в ценные бумаги, открытии банковских счетов. Женщины чаще готовы вкладываться в покупку недвижимости и авто, путешествия и благотворительность.