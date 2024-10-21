В двух районах Красноярска жители остались без электричества и отопления до вечера

Posted 21 октября, 12:05
Published 21 октября, 12:05
Modified 21 октября, 12:07
Updated 21 октября, 12:07
Отопление аварийно отключили в нескольких домах в Октябрьском районе: на улицах Академика Киренского, Бебеля, Партизанской и других. Причиной стала необходимость ремонта на трубопроводе.
Судя по сайту диспетчерской службы 005, отключение продлится до 22:00 21 октября.
В Советском районе несколько домов остались без электричества. Отключение коснулось улиц Соколовской, 40 лет Победы, 60 лет Образования СССР, Славы и Светлова.
Причиной отключения стали проблемы с фидерами на подстанции Солнечный, какие именно — сейчас выясняется. Ориентировочно электричество вернут к 23:00 21 октября.