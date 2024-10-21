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Posted 21 октября, 12:05

Published 21 октября, 12:05

Modified 21 октября, 12:07

Updated 21 октября, 12:07

В двух районах Красноярска жители остались без электричества и отопления до вечера

В двух районах Красноярска жители остались без электричества и отопления до вечера

21 октября 2024, 12:05
В нескольких домах в Октябрьском и Советском районах Красноярска отключили электричество и отопление.

Отопление аварийно отключили в нескольких домах в Октябрьском районе: на улицах Академика Киренского, Бебеля, Партизанской и других. Причиной стала необходимость ремонта на трубопроводе.

Фото: 005красноярск.рф

Судя по сайту диспетчерской службы 005, отключение продлится до 22:00 21 октября.

В Советском районе несколько домов остались без электричества. Отключение коснулось улиц Соколовской, 40 лет Победы, 60 лет Образования СССР, Славы и Светлова.

Фото: 005красноярск.рф

Причиной отключения стали проблемы с фидерами на подстанции Солнечный, какие именно — сейчас выясняется. Ориентировочно электричество вернут к 23:00 21 октября.

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