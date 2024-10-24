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Posted 24 октября, 01:08

Published 24 октября, 01:08

Modified 24 октября, 01:08

Updated 24 октября, 01:08

В Красноярске устроили облаву на таксистов-нелегалов. Поймали больше 150 человек

В Красноярске устроили облаву на таксистов-нелегалов. Поймали больше 150 человек

24 октября 2024, 01:08
Фото: t.me/gibdd124
В Красноярске сотрудники ДПС устроили массовую облаву на таксистов-нелегалов.

У водителей такси проверяли наличие документов, которые разрешают заниматься пассажирскими перевозками и заниматься предпринимательской деятельностью.

В Госавтоинспекции рассказали, что во время рейда поймали 154 таксиста-нелегала. Помимо отсутствия разрешения на ведение предпринимательской деятельности автоинспекторы зафиксировали управление автомобилем с неисправностями, отсутствие страховки и диагностические карты.

Сотрудники Госавтоинспекции советуют перед поездкой на такси проверить наличие разрешения у водителя на перевозку пассажиров. Это можно сделать через сайт Министерства транспорта или спросить у водителя.

В начале августа губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, запрещающий мигрантам работать в легковом такси. Запрет на работу затронет иностранцев, работающих на основании патента. Их выдают тем, кому не требуется виза для въезда в РФ, но при этом нужен патент для заключения трудовых договоров с российскими работодателями — к таким относятся граждане Абхазии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Указ вступит в силу с 1 марта 2025 года.

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