В Красноярске устроили облаву на таксистов-нелегалов. Поймали больше 150 человек

Posted 24 октября, 01:08
Published 24 октября, 01:08
Modified 24 октября, 01:08
Updated 24 октября, 01:08
У водителей такси проверяли наличие документов, которые разрешают заниматься пассажирскими перевозками и заниматься предпринимательской деятельностью.
В Госавтоинспекции рассказали, что во время рейда поймали 154 таксиста-нелегала. Помимо отсутствия разрешения на ведение предпринимательской деятельности автоинспекторы зафиксировали управление автомобилем с неисправностями, отсутствие страховки и диагностические карты.
Сотрудники Госавтоинспекции советуют перед поездкой на такси проверить наличие разрешения у водителя на перевозку пассажиров. Это можно сделать через сайт Министерства транспорта или спросить у водителя.
В начале августа губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, запрещающий мигрантам работать в легковом такси. Запрет на работу затронет иностранцев, работающих на основании патента. Их выдают тем, кому не требуется виза для въезда в РФ, но при этом нужен патент для заключения трудовых договоров с российскими работодателями — к таким относятся граждане Абхазии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Указ вступит в силу с 1 марта 2025 года.