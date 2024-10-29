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Posted 29 октября, 13:08

Published 29 октября, 13:08

Modified 29 октября, 13:10

Updated 29 октября, 13:10

Почти половина красноярцев обвиняют начальников и коллег в абьюзе

Почти половина красноярцев обвиняют начальников и коллег в абьюзе

29 октября 2024, 13:08
Фото: 1MI.
46% красноярцев рассказали, что сталкивались с абьюзом со стороны начальства.

Опрос красноярцев провел сервис SuperJob. Чаще всего проявлениями абьюза жители называли различные нарушения трудового законодательства — сверхурочную работу, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности. Об этом говорил почти каждый третий из переживших абьюз на работе.

19% приходилось выслушивать оскорбления, 18% сталкивались с публичной критикой, еще 15% — с психологическим давлением. 14% приходилось выслушивать грубости, 10% терпеть самодурство или высокомерие.

Коллег в абьюзивном поведении винят 39% красноярцев. Судя по комментариям, им приходилось сталкиваться в трудовых коллективах с психологическим давлением, сплетнями, публичной критикой и необоснованными придирками.

Об абьюзе со стороны начальства чаще рассказывали респонденты 35—44 лет, со стороны коллег — опрошенные моложе 34 лет.

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