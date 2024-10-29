Почти половина красноярцев обвиняют начальников и коллег в абьюзе

Posted 29 октября, 13:08
Published 29 октября, 13:08
Modified 29 октября, 13:10
Updated 29 октября, 13:10
Опрос красноярцев провел сервис SuperJob. Чаще всего проявлениями абьюза жители называли различные нарушения трудового законодательства — сверхурочную работу, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности. Об этом говорил почти каждый третий из переживших абьюз на работе.
19% приходилось выслушивать оскорбления, 18% сталкивались с публичной критикой, еще 15% — с психологическим давлением. 14% приходилось выслушивать грубости, 10% терпеть самодурство или высокомерие.
Коллег в абьюзивном поведении винят 39% красноярцев. Судя по комментариям, им приходилось сталкиваться в трудовых коллективах с психологическим давлением, сплетнями, публичной критикой и необоснованными придирками.
Об абьюзе со стороны начальства чаще рассказывали респонденты 35—44 лет, со стороны коллег — опрошенные моложе 34 лет.