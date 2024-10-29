Почти половина красноярцев обвиняют начальников и коллег в абьюзе

Опрос красноярцев провел сервис SuperJob. Чаще всего проявлениями абьюза жители называли различные нарушения трудового законодательства — сверхурочную работу, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности. Об этом говорил почти каждый третий из переживших абьюз на работе.