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Октябрь
Почти половина красноярцев обвиняют начальников и коллег в абьюзе
46% красноярцев рассказали, что сталкивались с абьюзом со стороны начальства.
29 октября, 13:08
Красноярцы поспорили из-за идеи запретить продажу сигарет родившимся после 2009 года
28 октября, 12:02
Самокаты, парковка и недостаток деревьев: что не нравится красноярцам в центре
19 октября, 13:03
Красноярцы рассказали, какую профессию хотели бы для своих детей
Аналитики провели опрос среди жителей Красноярского края и выяснили, какую профессию родители бы предпочли своим детям — рабочую или офисную.
19 октября, 04:57
Август
Каждый пятый красноярец жалуется на депрессию и хроническую усталость
17 августа, 06:41
71% красноярцев сказали, что ведут здоровый образ жизни. Но они не уверены в этом
7 из 10 красноярцев считают себя приверженцами здорового образа жизни. Однако большинство из них не полностью в этом уверены.
11 августа, 12:07
Высокая зарплата, новая жизнь и самореализация: ради чего готовы переехать красноярцы
9 августа, 08:12
Касса самообслуживания vs кассир: что чаще выбирают красноярцы? И почему?
5 августа, 05:14
Июль
Красноярцы выбрали любимую заправку для окрошки
У жителей Красноярска спросили, чем они чаще всего заправляют окрошку.
22 июля, 12:08
В Красноярске выбрали лучшие салоны оптики города
Красноярцы выбрали лучшие салоны для покупки очков и проверки зрения.
21 июля, 04:09
Июнь
Красноярцы выбрали лучших производителей мороженого. Публикуем топ-3
Красноярцы выбрали лучших в городе производителей мороженого.
15 июня, 07:41
Май
Школьники часто подвергаются травле. Одной девочке угрожали за походы в туалет
Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова провела опрос о буллинге среди школьников. Выяснилось, что почти каждый пятый подвергается травле.
31 мая, 12:25
Красноярцы выбрали лучшие базы отдыха вблизи города
Жители Красноярска составили рейтинг лучших баз отдыха вблизи города. Рассказываем, кто возглавил топ.
12 мая, 06:58
Март
В Ужуре задержали еще двоих подозреваемых в смертельном избиении мужчины
В Ужуре Красноярского края следователи СК задержали троих подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине в кафе.
30 марта, 11:05
Январь
Красноярские провайдеры повысили цены на домашний интернет. Почему и на сколько?
24 января, 14:43
Красноярцы выбрали лучшие медицинские центры города
Красноярцы выбрали лучшие медицинские центры города. Смотрим топ-3.
21 января, 01:51
Красивые или умные: аналитики рассказали, кому проще построить карьеру
Большинство работодателей считают привлекательные внешние данные серьезным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры.
15 января, 01:05
Красноярцы рассказали, какие фильмы и сериалы будут смотреть в новогодние каникулы
Жители Красноярска поделились списком фильмов и сериалов, которые будут смотреть в новогодние каникулы. Опрос провел сервис SuperJob.
2 января, 03:18

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