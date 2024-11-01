Троих полицейских в Красноярске задержали за взятку в 12 тысяч от мигрантов

По версии СК, 29 октября полицейские нашли нарушения миграционного законодательства у четверых граждан Узбекистана, живущих в Красноярске. На следующий день сотрудники приехали к ним домой и получили взятку за то, чтобы не привлекать тех к административной ответственности. Сумма взятки составила 12 тысяч рублей на троих.