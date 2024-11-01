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Posted 1 ноября, 05:13

Published 1 ноября, 05:13

Modified 1 ноября, 05:15

Updated 1 ноября, 05:15

Троих полицейских в Красноярске задержали за взятку в 12 тысяч от мигрантов

Троих полицейских в Красноярске задержали за взятку в 12 тысяч от мигрантов

1 ноября 2024, 05:13
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярске троих полицейских задержали за получение взятки от нелегальных мигрантов.

По версии СК, 29 октября полицейские нашли нарушения миграционного законодательства у четверых граждан Узбекистана, живущих в Красноярске. На следующий день сотрудники приехали к ним домой и получили взятку за то, чтобы не привлекать тех к административной ответственности. Сумма взятки составила 12 тысяч рублей на троих.

Преступление вскрыли оперативники части собственной безопасности ГУ МВД. Всех троих полицейских задержали. Против них возбудили уголовное дело за получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ).

В пресс-службе полиции добавили, что сотрудников отстранили от исполнения служебных обязанностей. Идет служебная проверка, после чего «будут приняты соответствующие меры реагирования».

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#Владислав Савончик#Красноярск#Взятка#Мигранты#Полицейские
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