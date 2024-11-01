Троих полицейских в Красноярске задержали за взятку в 12 тысяч от мигрантов

Posted 1 ноября, 05:13
Published 1 ноября, 05:13
Modified 1 ноября, 05:15
Updated 1 ноября, 05:15
По версии СК, 29 октября полицейские нашли нарушения миграционного законодательства у четверых граждан Узбекистана, живущих в Красноярске. На следующий день сотрудники приехали к ним домой и получили взятку за то, чтобы не привлекать тех к административной ответственности. Сумма взятки составила 12 тысяч рублей на троих.
Преступление вскрыли оперативники части собственной безопасности ГУ МВД. Всех троих полицейских задержали. Против них возбудили уголовное дело за получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ).
В пресс-службе полиции добавили, что сотрудников отстранили от исполнения служебных обязанностей. Идет служебная проверка, после чего «будут приняты соответствующие меры реагирования».