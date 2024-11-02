В ноябре на Красноярск обрушится несколько магнитных бурь

Posted 2 ноября, 10:40
Published 2 ноября, 10:40
Modified 2 ноября, 10:42
Updated 2 ноября, 10:42
По прогнозу лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 11,12, 15 и 20 магнитосфера будет возбужденной — магнитные бури в эти дни достигнут 3 баллов из 9 возможных.
Сильная магнитная буря в 5-6 баллов обрушится на Красноярск в ночь на 24 ноября и продлится до 25 ноября.
У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана.
Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.
Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.