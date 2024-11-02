В ноябре на Красноярск обрушится несколько магнитных бурь

По прогнозу лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 11,12, 15 и 20 магнитосфера будет возбужденной — магнитные бури в эти дни достигнут 3 баллов из 9 возможных.