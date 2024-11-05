Работодатели предлагают зарплаты на 17 тысяч рублей больше, чем ожидают красноярцы

Однако в некоторых сферах предлагаемые зарплаты оказались существенно ниже желаемых. В «Стратегих, инвестициях, консалтинге» соискатели рассчитывают на зарплаты в 140 тысяч, а им готовы платить только 109 тысяч. В сфере «Информационные технологии» соискатели хотят получать 89 тысяч, но им предлагают около 68 тысяч.