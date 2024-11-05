Работодатели предлагают зарплаты на 17 тысяч рублей больше, чем ожидают красноярцы

Posted 5 ноября, 12:25
Published 5 ноября, 12:25
Modified 5 ноября, 12:27
Updated 5 ноября, 12:27
В результате медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 77 693 рубля. При этом соискатели в среднем рассчитывают на заработок в 60 тысяч рублей.
Разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами достигла 17 693 рублей.
Сильнее всего зарплаты превышают ожидания в сфере «Добычи сырья» — соискатели хотят получать в среднем 100 тысяч, но им предлагают больше 170 тысяч рублей. Вот в каких еще сферах предлагают больше денег, чем ожидают работники:
Однако в некоторых сферах предлагаемые зарплаты оказались существенно ниже желаемых. В «Стратегих, инвестициях, консалтинге» соискатели рассчитывают на зарплаты в 140 тысяч, а им готовы платить только 109 тысяч. В сфере «Информационные технологии» соискатели хотят получать 89 тысяч, но им предлагают около 68 тысяч.