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Posted 5 ноября, 12:25

Published 5 ноября, 12:25

Modified 5 ноября, 12:27

Updated 5 ноября, 12:27

Работодатели предлагают зарплаты на 17 тысяч рублей больше, чем ожидают красноярцы

Работодатели предлагают зарплаты на 17 тысяч рублей больше, чем ожидают красноярцы

5 ноября 2024, 12:25
В Красноярском крае сравнили предлагаемую и ожидаемую зарплаты в октябре 2024 года.

В результате медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 77 693 рубля. При этом соискатели в среднем рассчитывают на заработок в 60 тысяч рублей.

Разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами достигла 17 693 рублей.

Сильнее всего зарплаты превышают ожидания в сфере «Добычи сырья» — соискатели хотят получать в среднем 100 тысяч, но им предлагают больше 170 тысяч рублей. Вот в каких еще сферах предлагают больше денег, чем ожидают работники:

  • «Транспорт, логистика, перевозки» — 136 тысяч против 80 тысяч;
  • «Домашний, обслуживающий персонал» — 106 тысяч в вакансиях против 50 тысяч;
  • «Сельское хозяйство» — 168 тысяч против 120 тысяч рублей;
  • «Рабочий персонал» — 121 тысяча против 80 тысяч.

Однако в некоторых сферах предлагаемые зарплаты оказались существенно ниже желаемых. В «Стратегих, инвестициях, консалтинге» соискатели рассчитывают на зарплаты в 140 тысяч, а им готовы платить только 109 тысяч. В сфере «Информационные технологии» соискатели хотят получать 89 тысяч, но им предлагают около 68 тысяч.

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