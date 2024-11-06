Три автомойки закрылись в Красноярске из-за работы в водоохранной зоне

Posted 6 ноября, 09:51
Published 6 ноября, 09:51
Modified 6 ноября, 09:53
Updated 6 ноября, 09:53
Проверка показала, что автомойки на Брянской и Ленина примыкают к береговой линии Качи. Там действует специальный режим, который должен не портить водоемы, а сохранять их. Там не место подобным организациям — они используют вредные для окружающей среды средства.
Виновных привлекли к ответственности за нарушение режима в водоохраняемой зоне (ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ). Их оштрафовали на 8 тысяч рублей. Автомойки закрыли, а все оборудование оттуда вывезли.