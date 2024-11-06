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Posted 6 ноября, 09:51

Published 6 ноября, 09:51

Modified 6 ноября, 09:53

Updated 6 ноября, 09:53

Три автомойки закрылись в Красноярске из-за работы в водоохранной зоне

Три автомойки закрылись в Красноярске из-за работы в водоохранной зоне

6 ноября 2024, 09:51
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Три автомойки в Красноярске прекратили свою работу по требованию прокуратуры. Они были расположены в водоохранной зоне. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Проверка показала, что автомойки на Брянской и Ленина примыкают к береговой линии Качи. Там действует специальный режим, который должен не портить водоемы, а сохранять их. Там не место подобным организациям — они используют вредные для окружающей среды средства.

Виновных привлекли к ответственности за нарушение режима в водоохраняемой зоне (ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ). Их оштрафовали на 8 тысяч рублей. Автомойки закрыли, а все оборудование оттуда вывезли.

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#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Красноярск#Кача#Красноярский край#Прокуратура#Штраф#Окружающая среда#Закрытие#Автомойка#Водоохранная зона
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