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Posted 9 ноября, 01:40

Published 9 ноября, 01:40

Modified 9 ноября, 05:29

Updated 9 ноября, 05:29

Красноярского рэпера Рецидива* внесли в список террористов и экстремистов

Красноярского рэпера Рецидива* внесли в список террористов и экстремистов

9 ноября 2024, 01:40
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы.
18-летнего жителя Красноярского края внесли в список террористов и экстремистов в России. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

В ноябре 2023 года во время рэп-баттла в Москве уроженец Красноярского края, выступающий под псевдонимом «Рецидив»*, сказал, что избил бы беременную русскую.

В ночь с 16 на 17 декабря жителя Красноярского края задержали. На видео после задержания он извинился за свои слова перед «русским народом». Против него возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ.

В октябре 2024 года Ислама Закирова* признали виновным в разжигании межнациональной вражды и назначили 1 год 8 месяцев лишения свободы исправительной колонии общего режима.

Рэпер из Канска Ислам Закиров*, более известный как Рецидив*, попал в список террористов и экстремистов в России.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые). Закиров Ислам Бакитович*, 2006 года рождения, город Канск Красноярского края», — указано на сайте Росфинмониторинга.

* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#18+#Экстремизм#Суд#Красноярский край#Канск#Уголовное дело#Терроризм#Рэпер
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