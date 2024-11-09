Красноярского рэпера Рецидива* внесли в список террористов и экстремистов

Posted 9 ноября, 01:40
Published 9 ноября, 01:40
Modified 9 ноября, 05:29
Updated 9 ноября, 05:29
В ноябре 2023 года во время рэп-баттла в Москве уроженец Красноярского края, выступающий под псевдонимом «Рецидив»*, сказал, что избил бы беременную русскую.
В ночь с 16 на 17 декабря жителя Красноярского края задержали. На видео после задержания он извинился за свои слова перед «русским народом». Против него возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ.
В октябре 2024 года Ислама Закирова* признали виновным в разжигании межнациональной вражды и назначили 1 год 8 месяцев лишения свободы исправительной колонии общего режима.
Рэпер из Канска Ислам Закиров*, более известный как Рецидив*, попал в список террористов и экстремистов в России.
«Перечень террористов и экстремистов (включённые). Закиров Ислам Бакитович*, 2006 года рождения, город Канск Красноярского края», — указано на сайте Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.