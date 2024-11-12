Красноярка продала 44 не принадлежащих ей квартиры и получила 12 лет колонии

Posted 12 ноября, 06:42
Published 12 ноября, 06:42
Modified 12 ноября, 06:53
Updated 12 ноября, 06:53
Как рассказали в прокуратуре, предпринимательница была представителем ООО «Альт». Она поставляла стройматериалы и мебель застройщикам многоэтажных домов в Красноярске. В качестве оплаты услуги застройщики планировали уступить ей часть недвижимости.
В 2018-м женщина решила продать эту недвижимость, она предложила квартиры и апартаменты потенциальным покупателям. Далее она заключала с ними договоры с полной оплатой. Однако обязательства перед застройщиками предпринимательница не выполнила и осталась без квартир. Продать эту недвижимость она уже успела и потратить полученные деньги.
Обманутыми остались 44 человека. Общая сумма ущерба оценивается в 63 млн рублей, из которых 11 млн обвиняемая возместила в ходе расследования дела.
Бизнесвумен вину не признала и заявила, что намерений совершить преступление у неё не было.
Её признали виновной в мошенничестве в крупном и особо крупном размере (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ) и приговорили к 12,5 годам колонии общего режима. На имущество обвиняемой стоимостью 5 млн наложен арест.