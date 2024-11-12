Красноярка продала 44 не принадлежащих ей квартиры и получила 12 лет колонии

В 2018-м женщина решила продать эту недвижимость, она предложила квартиры и апартаменты потенциальным покупателям. Далее она заключала с ними договоры с полной оплатой. Однако обязательства перед застройщиками предпринимательница не выполнила и осталась без квартир. Продать эту недвижимость она уже успела и потратить полученные деньги.