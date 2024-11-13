У краевой больницы сделают платную парковку. Врачи и пациенты будут платить?

В Красноярске бесплатная парковка рядом с краевой больницей станет платной. В мэрии заявляют, что это позволит решить проблему с парковочными местами на этом участке.

В начале ноября стало известно, что на улице Партизана Железняка, 3а (у Красноярской краевой больницы) оборудуют платную парковку на 35 мест. «Проспекту Мира» в департаменте горхозяйства и транспорта ответили, что сейчас на этом участке дефицит парковочных мест. «Решение сделать парковку платной принято для того, чтобы обеспечить доступность для большего числа горожан. Когда парковка становится платной, люди начинают контролировать свое время пребывания и уезжают быстрее, дав возможность припарковаться другим людям. Стоимость парковки составит 25 рублей в час, при этом первые 7 минут будут бесплатными. Инвалиды смогут парковаться бесплатно». В пресс-службе Красноярской краевой больницы «ПМ» сообщили, что врачи и маломобильные пациенты паркуются на территории учреждения. «Парковка на территории краевой больницы предназначена для врачей и там есть специально выделенные места, которые расположены рядом со входами, для маломобильных пациентов». Пресс-секретарь департамента Светлана Трушкова отметила, что сроки начала работы платной парковки сейчас неизвестны, так как нужно оформить часть документов. До этого мы рассказывали, что в Красноярске планируют оборудовать платную парковку на 80 мест на улице Республики, 35. Читайте также: Красноярцы высказались «за» и «против» платной парковки у «Комсомолла» Парковку ТЦ «Комсомолл» делают платной и ограждают шлагбаумами Самокаты, парковка и недостаток деревьев: что не нравится красноярцам в центре