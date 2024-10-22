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Posted 22 октября, 11:45

Published 22 октября, 11:45

Modified 22 октября, 11:47

Updated 22 октября, 11:47

Красноярцы высказались «за» и «против» платной парковки у «Комсомолла»

Красноярцы высказались «за» и «против» платной парковки у «Комсомолла»

22 октября 2024, 11:45
Фото: prmira.ru
Красноярцы разделились на два лагеря из-за планов сделать парковку у ТРК «Комсомолл» платной. Сотрудники офисов выступают «за» из-за невозможности припарковаться, а посетители торгового центра говорят, что проблем у них не возникало. Собрали мнения горожан.

Ранее мы сообщали, что парковку у ТРК хотят сделать платной. Ограничить парковку хотели из-за сотрудников соседних офисных зданий, которые с самого утра занимают большинство мест. Сообщалось, что для посетителей стоянка останется бесплатной.

Позже парковку начали ограждать шлагбаумами и блоками. Тогда сообщалось, что первые три часа парковки будет бесплатными, последующие два часа будут стоить по 50 рублей за час. Тогда в администрации ТЦ заявили, что запуск будет после 20 сентября.

А накануне стало известно, что ТРК «Комсомолл» подал в суд на мэрию Красноярска и пытается вернуть права на парковку у комплекса. Ранее администрация передала землю в пользование «Татышев-парка».

Sibnovosti.ru пообщались с пользователями паркинга. Красноярец Александр сказал, что возит в «Комсомолл» жену на массаж, проблем со стоянкой он не замечал, хотя и бывает сложно поставить машину.

«Два офиса появилось, много народа и, видимо, стали возникать трудности. Я приезжаю рано и спокойно встаю», — поделилась другая красноярка Татьяна.

Проблема с парковкой коснулась в основном самих работников комплекса. Они считают, что виноваты в невозможности поставить машину работники офисов неподалеку.

«Я здесь работаю, парковаться здесь иногда вообще негде. Люди из офисного здания занимают больше половины парковки. А по поводу платной парковки — человеку хватит три часа бесплатно для покупок», — считает Олег.
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