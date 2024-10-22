Красноярцы высказались «за» и «против» платной парковки у «Комсомолла»

Posted 22 октября, 11:45
Published 22 октября, 11:45
Modified 22 октября, 11:47
Updated 22 октября, 11:47
Ранее мы сообщали, что парковку у ТРК хотят сделать платной. Ограничить парковку хотели из-за сотрудников соседних офисных зданий, которые с самого утра занимают большинство мест. Сообщалось, что для посетителей стоянка останется бесплатной.
Позже парковку начали ограждать шлагбаумами и блоками. Тогда сообщалось, что первые три часа парковки будет бесплатными, последующие два часа будут стоить по 50 рублей за час. Тогда в администрации ТЦ заявили, что запуск будет после 20 сентября.
А накануне стало известно, что ТРК «Комсомолл» подал в суд на мэрию Красноярска и пытается вернуть права на парковку у комплекса. Ранее администрация передала землю в пользование «Татышев-парка».
Sibnovosti.ru пообщались с пользователями паркинга. Красноярец Александр сказал, что возит в «Комсомолл» жену на массаж, проблем со стоянкой он не замечал, хотя и бывает сложно поставить машину.
«Два офиса появилось, много народа и, видимо, стали возникать трудности. Я приезжаю рано и спокойно встаю», — поделилась другая красноярка Татьяна.
Проблема с парковкой коснулась в основном самих работников комплекса. Они считают, что виноваты в невозможности поставить машину работники офисов неподалеку.
«Я здесь работаю, парковаться здесь иногда вообще негде. Люди из офисного здания занимают больше половины парковки. А по поводу платной парковки — человеку хватит три часа бесплатно для покупок», — считает Олег.