Красноярцы высказались «за» и «против» платной парковки у «Комсомолла»

Позже парковку начали ограждать шлагбаумами и блоками. Тогда сообщалось, что первые три часа парковки будет бесплатными, последующие два часа будут стоить по 50 рублей за час. Тогда в администрации ТЦ заявили, что запуск будет после 20 сентября.