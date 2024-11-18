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Posted 18 ноября, 05:37

Published 18 ноября, 05:37

Modified 18 ноября, 07:18

Updated 18 ноября, 07:18

Фотография сделана около ЦУМа 10 октября

Урбанистка высказалась о вырубке деревьев в Красноярске из-за метро

18 ноября 2024, 05:37
Фото: prmira.ru. Фотография сделана около ЦУМа 10 октября
Красноярская урбанистка Мария Быстрова эмоционально высказалась о вырубке деревьев.

Об этом она написала пост в своем телеграм-канале «Профессиональная горожанка». Быстрова отметила, что деревья в Красноярске не успевают вырасти.

«Боль от утраты высоких деревьев так сильна потому, что в горизонте человеческой жизни новые деревья могут не успеть стать такими же большими. И когда мы лишаемся вида, уюта, тени (и других ценностей), которые дают нам высокие деревья в конкретной точке города, мы понимаем, что, скорее всего, лишаемся их навсегда. Просто потому, что деревья не подчиняются административной логике вырасти в кратчайшие сроки для ныне живущих горожан».

Урбанистка поделилась, что в каждом исследовании, где она принимала участие, люди всегда говорят про недостаток деревьев и про то, чтобы город был зеленым.

«И как это глупо, что город посреди тайги имеет на улицах взрослых деревьев на перечет. Любая вырубка — это негативное событие, которое нужно не допускать или, на худой конец, подробно объяснять и сразу компенсировать».

В частности Быстрова отметила строительство метро, из-за которого срубают деревья.

«Со строительством метро мы видим не как прирастаем, а как все время по чуть-чуть чего-то лишаемся: то дорог и тротуаров, то деревьев, то привлекательности и удобства жизни в Красноярске. Компенсация „зато будет метро“ всех этих утрат (и затрат) с каждым шагом выглядит всё более несправедливой».
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#Владислав Савончик
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