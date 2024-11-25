7 блюд, которые обязательно нужно попробовать именно в Сибири

Posted 25 ноября, 10:03
Published 25 ноября, 10:03
Modified 25 ноября, 11:12
Updated 25 ноября, 11:12
Вроде бы нет в этом салате никаких местных специалитетов, недостижимых за Уралом. Не нужно для него ни нельмы, ни кедрового ореха, ни хвоста байкальского омуля. Но по какой-то непонятной причине жителям Москвы, Самары или Орла он практически неведом. История чафана, судя по названию и способу нарезки ингредиентов, начинается где-то в Китае, откуда салат и пошел по Руси. Шел, шел, пока не остановился где-то в окрестностях Екатеринбурга. Так что, если хотите поразить европейского гостя неведомым блюдом и при этом не оттолкнуть излишней экзотикой, смело заказывайте или готовьте чафан — не прогадаете.
Если сугудай — это хоть и древняя, но все же адаптация коренной сибирской кухни под русский вкус, то строганина — самая что ни на есть трушность и аутентичность. По большому счету это просто сырая замороженная рыба. Тут главное не искусство повара, от которого требуется лишь умелое владение ножом, а исходное сырье. Хорошую строганину из беспородного леща или перемороженного минтая не сделаешь. Тут нужна благородная сибирская рыба, лучше всего муксун или нельма, ну или хотя бы омуль, если ничего авторитетнее под руку не подвернулось.
Мы тут ей как-то уже поприелись и забыли, что оленина вообще-то мясо не особо распространенное. Это у нас в Сибири вяленые олени в каждом пивном ларьке, а за Уралом отведать благородное животное можно далеко не везде. Поэтому, если к вам на огонек занесло московского гостя, вспомните, что живете в крае, север которого просто кишит самым рогатым из всего крупного скота, и смело ведите его по ресторанам наедаться. Оленина того стоит — мясо вкусное, диетическое и при этом весьма необычное, с говядиной такое не спутаешь.
Еще каких-то 10 лет назад вкус папоротника был знаком только сибирякам и доисторической фауне, но сегодня, благодаря здоровому питанию и его адептам, папоротник стал появляться на столах и за пределами Сибири. Но там его все равно едят неправильно, превращая из гарнира и закуски в самостоятельное блюдо поехавшего ЗОЖника. Душевно обходиться с древним растением умеют только у нас. В Сибири папоротник тушат с мясом, добавляют в салаты и делают из него еще множество вкуснейших блюд.
Вот мы и дошли до сыромятинки, из которой, по мнению многих не живущих в Сибири граждан, и состоит в основном меню истинного жителя наших широт. Не стоит на них обижаться, тем более, что сугудай — штука стоящая. Свежайшая рыба, слегка сбрызнутая уксусом, сдобренная луком и щедро обсыпанная черным перцем, сама тает во рту. Наиболее очевидный удел этого блюда — закуска. Хотя и непьющим сугудай должен зайти на ура.
Казалось бы, черемуха цветет не только в Николаевке и Алексеевке, а бодро колосится по всей Руси-матушке, но насушить ягод, перемолоть и напечь коржей додумались только в Сибири. Там, за Уралом, торт из черемухи такая же экзотика, как маринованный глаз кальмара или жаренная морская свинка. С тем отличием, что наш специалитет значительно вкуснее. Так что дайте москвичу попробовать черемуховый торт — и вам до конца жизни придется отсылать в столицу молотые ягоды.
Ох как веселятся люди с той стороны Урала, впервые услышав про бурятские позы. Сколько остроумных комментов отпускают, сколько вариаций этих самых поз рождается в их воспаленном сознании. Длится радость до личного знакомства с этим сибирским подвидом мантов. Потом гостям становится не до остроумия: трудно шутить, когда в тебе сидят штук восемь бууз, а остановиться нельзя, ибо вкусно неимоверно. И пусть теперь Бурятия формально и не Сибирь, но позы в наших сердцах навсегда. Кормите москвичей позами, а если спросят, чем они отличаются от мантов, говорите, что это сибирский секрет, ни словом не упоминая о том, что отличия сводятся к форме и отверстию сверху.