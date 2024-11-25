7 блюд, которые обязательно нужно попробовать именно в Сибири

Ох как веселятся люди с той стороны Урала, впервые услышав про бурятские позы. Сколько остроумных комментов отпускают, сколько вариаций этих самых поз рождается в их воспаленном сознании. Длится радость до личного знакомства с этим сибирским подвидом мантов. Потом гостям становится не до остроумия: трудно шутить, когда в тебе сидят штук восемь бууз, а остановиться нельзя, ибо вкусно неимоверно. И пусть теперь Бурятия формально и не Сибирь, но позы в наших сердцах навсегда. Кормите москвичей позами, а если спросят, чем они отличаются от мантов, говорите, что это сибирский секрет, ни словом не упоминая о том, что отличия сводятся к форме и отверстию сверху.