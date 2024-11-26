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Posted 26 ноября, 10:47

Published 26 ноября, 10:47

Modified 26 ноября, 10:49

Updated 26 ноября, 10:49

Красноярцев зовут работать сборщиками клубники в Англию за 300 тысяч рублей

Красноярцев зовут работать сборщиками клубники в Англию за 300 тысяч рублей

26 ноября 2024, 10:47
Фото: prmira.ru.
На сайте по поиску работ для красноярцев опубликовали вакансию сборщика клубники в Англии с зарплатой 200-300 тысяч рублей.

Предприниматель ищет сборщиков клубники в Англию на hh. Согласно объявлению, сотруднику нужно быть готовым к физическому труду, ответственным, и, желательно, иметь базовые знания в английском языке.

В условиях сказано, что перелет, проживание, питание и рабочий инвентарь оплачивает работодатель. Работать предстоит летом. Однако про то, кто будет заниматься оформлением и оплатой визы, не сказано.

Для подобной работы понадобится виза, скорее всего это будет виза сезонного работника — Seasonal Worker visa. Для её получения нужно иметь спонсорский сертификат, и у вас на счету должно быть не менее 1270 фунтов стерлингов — около 168 тысяч рублей. Еще £298 — 39,4 тысячи рублей — будет стоить сама виза.

На сайте можно найти и другие вакансии с подобной зарплатой в разных сферах. Например, «А-Восток» ищет замруководителя по клинингу с зарплатой от 320 тысяч рублей, «Юпитер» в поисках электросварщика за 350 тысяч и так далее.

  • Ранее мы рассказывали, каких работников в крае сейчас ищут чаще всего и какие зарплаты им предлагают.
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