Красноярцев зовут работать сборщиками клубники в Англию за 300 тысяч рублей

Для подобной работы понадобится виза, скорее всего это будет виза сезонного работника — Seasonal Worker visa. Для её получения нужно иметь спонсорский сертификат, и у вас на счету должно быть не менее 1270 фунтов стерлингов — около 168 тысяч рублей. Еще £298 — 39,4 тысячи рублей — будет стоить сама виза.