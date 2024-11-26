Красноярцев зовут работать сборщиками клубники в Англию за 300 тысяч рублей

Posted 26 ноября, 10:47
Published 26 ноября, 10:47
Modified 26 ноября, 10:49
Updated 26 ноября, 10:49
Предприниматель ищет сборщиков клубники в Англию на hh. Согласно объявлению, сотруднику нужно быть готовым к физическому труду, ответственным, и, желательно, иметь базовые знания в английском языке.
В условиях сказано, что перелет, проживание, питание и рабочий инвентарь оплачивает работодатель. Работать предстоит летом. Однако про то, кто будет заниматься оформлением и оплатой визы, не сказано.
Для подобной работы понадобится виза, скорее всего это будет виза сезонного работника — Seasonal Worker visa. Для её получения нужно иметь спонсорский сертификат, и у вас на счету должно быть не менее 1270 фунтов стерлингов — около 168 тысяч рублей. Еще £298 — 39,4 тысячи рублей — будет стоить сама виза.
На сайте можно найти и другие вакансии с подобной зарплатой в разных сферах. Например, «А-Восток» ищет замруководителя по клинингу с зарплатой от 320 тысяч рублей, «Юпитер» в поисках электросварщика за 350 тысяч и так далее.