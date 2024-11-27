Чиновники назвали кражу видео красноярского блогера ошибкой

Токарев сообщил об этом в своём телеграм-канале. Сначала в Ространснадзоре по Сибири опубликовали новость о том, что корпорация «Енисейская Сибирь» провела видеоконкурс, в котором выиграла представительница молодежного совета Ространснадзора из Абакана. Однако этот ролик сделала не она, а блогер Токарев