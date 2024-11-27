Чиновники назвали кражу видео красноярского блогера ошибкой

Posted 27 ноября, 10:46
Published 27 ноября, 10:46
Modified 27 ноября, 12:00
Updated 27 ноября, 12:00
Токарев сообщил об этом в своём телеграм-канале. Сначала в Ространснадзоре по Сибири опубликовали новость о том, что корпорация «Енисейская Сибирь» провела видеоконкурс, в котором выиграла представительница молодежного совета Ространснадзора из Абакана. Однако этот ролик сделала не она, а блогер Токарев
В посте было указано, что ролики войдут в цикл фильмов о «братских регионах, входящих в экономический кластер развития трех регионов Сибири», хотя это, как указывает Токарев, противоречит закону об авторском праве.
После огласки в сети с Токаревым связались представители «Енисейской Сибири» и заявили, что к конкурсу не имеют отношения. Затем ситуацию прокомментировали представители Ространснадзора:
«Новость не подтверждена, оказалась фейком. Руководство было введено в заблуждение. <…>. Сотрудник предоставил недостоверную информацию», — цитирует Токарев чиновников.
Новости с сайта Ространснадзора и их паблика в ВК удалили. «То есть не получили мои ролики первое место, эх», — написал блогер с усмешкой.