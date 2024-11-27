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Posted 27 ноября, 10:46

Published 27 ноября, 10:46

Modified 27 ноября, 12:00

Updated 27 ноября, 12:00

Чиновники назвали кражу видео красноярского блогера ошибкой

Чиновники назвали кражу видео красноярского блогера ошибкой

27 ноября 2024, 10:46
Фото: t.me/tokarevs.
Видео красноярского блогера Сергея Токарева заняло первое место на конкурсе от имени корпорации «Енисейская Сибирь», однако отправил работу не сам фотограф, а участница из Абакана. После огласки в сети чиновники объяснили произошедшее ошибкой и заявили, что самого конкурса якобы даже не было.

Токарев сообщил об этом в своём телеграм-канале. Сначала в Ространснадзоре по Сибири опубликовали новость о том, что корпорация «Енисейская Сибирь» провела видеоконкурс, в котором выиграла представительница молодежного совета Ространснадзора из Абакана. Однако этот ролик сделала не она, а блогер Токарев

В посте было указано, что ролики войдут в цикл фильмов о «братских регионах, входящих в экономический кластер развития трех регионов Сибири», хотя это, как указывает Токарев, противоречит закону об авторском праве.

После огласки в сети с Токаревым связались представители «Енисейской Сибири» и заявили, что к конкурсу не имеют отношения. Затем ситуацию прокомментировали представители Ространснадзора:

«Новость не подтверждена, оказалась фейком. Руководство было введено в заблуждение. <…>. Сотрудник предоставил недостоверную информацию», — цитирует Токарев чиновников.

Новости с сайта Ространснадзора и их паблика в ВК удалили. «То есть не получили мои ролики первое место, эх», — написал блогер с усмешкой.

  • Ранее мы показали, какие видео, сделанные Токаревым, опубликовали в Ространснадзоре.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Блогер#Абакан#Сергей Токарев#Енисейская Сибирь#Фейк
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