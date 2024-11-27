Как выбрать безопасную гирлянду для дома? Отвечают эксперты

Posted 27 ноября, 09:59
Published 27 ноября, 09:59
Modified 27 ноября, 10:21
Updated 27 ноября, 10:21
Все гирлянды отличаются по размеру, типу лампочек и длине. Важную роль играет и степень защиты от влаги. Светящиеся приборы делятся на уличные и домашние. Различие в том, что уличные сильнее защищены от воды, поэтому домашние гирлянды на улице лучше не вешать.
Издание Sibnovosti.ru сообщает, что прочитать информацию о том, какая перед вами гирлянда, можно на упаковке или в описании товара. Также важно, чтобы была указана степень защиты. Она обознается двумя буквами — I — защита от пыли и P — от влажности.
Также на упаковке обязательно должны быть данные производителя, его контакты (адрес и телефон) и характеристики — уровень напряжения, дата изготовления, длина и количество лампочек. Необходим и сертификат соответствия. Он должен ссылаться на ГОСТ. Безопасные товары маркируют знаком ЕАС.
Когда вы уже купили гирлянду, нужно проверить, чтобы провод плотно прилегал ко всем элементам, был без трещин и других повреждений. Чтобы покупатель смог сразу понять, сколько метров уйдет на елку для подключения к розетке, некоторые производители указывают не только общую протяженность гирлянды, но и рабочую часть шнура.
Перед включением светового прибора нужно проверить качество и целостность обмотки провода, особенно в тех местах, где он соединяется с блоком питания и вилкой. Если у вас дома дети или животные — такую проверку нужно устраивать перед каждым включением гирлянды.
Также следует следить, чтобы на фонарики не попадала влага. Это может привести к короткому замыканию, удару током или пожару. Кроме этого, запрещено обматывать электролампочки бумагой или тканью.
Самый верный вариант безопасной гирлянды — со степенью защиты IP 67 с каучуковой изоляцией. Она гарантирует, что влага не попадет внутрь элементов даже в дождь и снег.
Если вы почувствовали резкий запах пластмассы, это может говорить о том, что гирлянда сделана из некачественного пластика. А это вредно для здоровья.
В МЧС заявляют, что если провода стали горячими — гирлянду стоит выключить, также лучше не использовать в квартире больше одной гирлянды. Уходя из дома и во время сна прибор следует выключить.
Если вы хотите необычно украсить квартиру — то светящуюся гирлянду можно разместить, например, в вазе. Туда же можно положить елочные игрушки и шишки.
Кроме этого, украсить фонариками можно зеркало. Некоторые красноярцы покупают длинную гирлянду и выкладывают из нее на стене елку, украшают ей домашние растения или создают фотостену.