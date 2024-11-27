Как выбрать безопасную гирлянду для дома? Отвечают эксперты

Когда вы уже купили гирлянду, нужно проверить, чтобы провод плотно прилегал ко всем элементам, был без трещин и других повреждений. Чтобы покупатель смог сразу понять, сколько метров уйдет на елку для подключения к розетке, некоторые производители указывают не только общую протяженность гирлянды, но и рабочую часть шнура.