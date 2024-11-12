prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 09:37

Published 12 ноября, 09:37

Modified 12 ноября, 10:18

Updated 12 ноября, 10:18

«Это уродство»: на острове Татышев ставят ту самую елку. Красноярцы снова ее хейтят

«Это уродство»: на острове Татышев ставят ту самую елку. Красноярцы снова ее хейтят

12 ноября 2024, 09:37
Фото: Татышев-парк.
На острове Татышев в Красноярске приступили к монтажу скандальной новогодней елки. На это выделили 15,5 млн рублей из бюджета. Открытие главной городской елки пройдет 27 декабря, а пока красноярцы продолжают критиковать ее в соцсетях.

Из-за установки елки ранее возбуждали уголовное дело. В 2021 году на торги заявилась одна компания — «Сибирский теплый дом». Этот же подрядчик занимался работами в 2022 году.

В августе 2023 года компанию оштрафовали на миллион рублей. По версии прокуратуры, ее директор подкупил экс-руководителя «Татышев-парка» Сергея Васильева, чтобы гарантировано получить контракт. Фирму лишили права участвовать в аукционах на два года.

Высота главной городской елки составляет 55 метров. Ее должны установить до 25 декабря, а не позднее 10 марта разобрать.

В этом году все новогодние мероприятия и локации в Красноярске оформят в стиле произведений Петра Чайковского. В 2025 году исполнится 185 лет со дня рождения композитора. Сама елка будет в стиле балета «Щелкунчик».

До этого мы рассказывали, что в Красноярске к Новому году установят 16 елок. Они появятся во всех районах города.

Под новостями о начале монтажа ели в телеграм-каналах красноярцы массово оставляют критические комментарии. Они считают, что лучше установить маленькое, но красивое дерево, чем огромное, но «безвкусное».

Горожане не понимают, почему к их мнению не прислушались, ведь внешний вид ели они уже критиковали.

«Самая стремная елка всех времен и народов. Гордятся ей…».
«Посадили бы живую елку и пусть растет потихоньку. Но на ней никто не заработает».
«Даже дети, увидев елку, спросили: „А почему она такая некрасивая?“. 16 млн за 55 метров полнейшей безвкусицы. Эта иллюминация в виде ромбов — рукалицо».
«Это традиционное желание выпендриться… Нелепый пафос. Почему статус „самая высокая елка в стране“ не приносит городу ничего, кроме весомых убытков?»
«Все горожане против этого убожеща, но, удивительно, администрации решительно все равно. Лучше вообще без елки, чем это вот. Только толку возмущаться. Наши деньги будут потрачены так, а не иначе».
«Это не елка — это уродство прозрачное из года в год…».
Слева — елка на острове Татышев, справа — рождественская елка Рокфеллер-центра в Нью-ЙоркеСлева — елка на острове Татышев, справа — рождественская елка Рокфеллер-центра в Нью-Йорке
Слева — елка на острове Татышев, справа — рождественская елка Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Фото: Мэрия Красноярска/Reuters/Кейтлин Окс

В прошлом году красноярцы уже называли «уродом» главную городскую елку. Людям не нравится конусная форма и отсутствие украшений. А кто-то заступался за дерево и писал, что искусственная ель лучше настоящей.

Читайте также:
В Красноярске на новогоднюю иллюминацию потратят 55 миллионов рублейКак будут праздновать Новый год в Красноярске? Вот программаГде можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены
#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Мнение#Красноярск#Праздники#Бюджет#Красноярский край#Деревья#Остров Татышев#Торги#Дизайн#Новый год#Критика#Елка#Иллюминация#Внешний вид#Монтаж#Украшения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика