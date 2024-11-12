«Это уродство»: на острове Татышев ставят ту самую елку. Красноярцы снова ее хейтят

Posted 12 ноября, 09:37
Published 12 ноября, 09:37
Modified 12 ноября, 10:18
Updated 12 ноября, 10:18
Из-за установки елки ранее возбуждали уголовное дело. В 2021 году на торги заявилась одна компания — «Сибирский теплый дом». Этот же подрядчик занимался работами в 2022 году.
В августе 2023 года компанию оштрафовали на миллион рублей. По версии прокуратуры, ее директор подкупил экс-руководителя «Татышев-парка» Сергея Васильева, чтобы гарантировано получить контракт. Фирму лишили права участвовать в аукционах на два года.
Высота главной городской елки составляет 55 метров. Ее должны установить до 25 декабря, а не позднее 10 марта разобрать.
В этом году все новогодние мероприятия и локации в Красноярске оформят в стиле произведений Петра Чайковского. В 2025 году исполнится 185 лет со дня рождения композитора. Сама елка будет в стиле балета «Щелкунчик».
До этого мы рассказывали, что в Красноярске к Новому году установят 16 елок. Они появятся во всех районах города.
Под новостями о начале монтажа ели в телеграм-каналах красноярцы массово оставляют критические комментарии. Они считают, что лучше установить маленькое, но красивое дерево, чем огромное, но «безвкусное».
Горожане не понимают, почему к их мнению не прислушались, ведь внешний вид ели они уже критиковали.
«Самая стремная елка всех времен и народов. Гордятся ей…».
«Посадили бы живую елку и пусть растет потихоньку. Но на ней никто не заработает».
«Даже дети, увидев елку, спросили: „А почему она такая некрасивая?“. 16 млн за 55 метров полнейшей безвкусицы. Эта иллюминация в виде ромбов — рукалицо».
«Это традиционное желание выпендриться… Нелепый пафос. Почему статус „самая высокая елка в стране“ не приносит городу ничего, кроме весомых убытков?»
«Все горожане против этого убожеща, но, удивительно, администрации решительно все равно. Лучше вообще без елки, чем это вот. Только толку возмущаться. Наши деньги будут потрачены так, а не иначе».
«Это не елка — это уродство прозрачное из года в год…».
В прошлом году красноярцы уже называли «уродом» главную городскую елку. Людям не нравится конусная форма и отсутствие украшений. А кто-то заступался за дерево и писал, что искусственная ель лучше настоящей.