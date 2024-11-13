От 10 до 100 тысяч: сколько стоит арендовать коттедж в Красноярске на новогоднюю ночь

Posted 13 ноября, 06:47
Published 13 ноября, 06:47
Modified 13 ноября, 06:49
Updated 13 ноября, 06:49
Именно поэтому вариантов осталось не так много — всего девять — это если снимать коттедж на сутки — с 31 декабря по 1 января.
Дешевый вариант за 10 тысяч рублей уже забронировали, поэтому из бюджетных остался только один — 15 тысяч рублей в сутки.
Девятикомнатный коттедж на 650 квадратов расположен на Березина. В доме 3 этажа, есть бассейн и сауна, рядом находится магазин. Предусмотрено 9 спален на 18 спальных мест.
Правда, придется к этим 15 тысячам внести еще 5 — в качестве залога.
Позвать с собой можно больше 50 гостей, разрешено заселение с детьми, а вот с животными нет. Курить тоже нельзя, а вот устраивать вечеринки — да.
Чуть дороже обойдется коттедж в ДНТ «Ясная Поляна» в Солонцах. За 25 тысяч в сутки гостям предлагают 3-комнатный коттедж в 110 квадратов.
В двухэтажном доме находится бассейн с баней и купель. Рядом есть магазин. Предлагают 6 спальных мест, на территории можно жарить шашлыки.
Залог — 5 тысяч рублей, если заезжаете с животными, то 10. С собой можно взять всего 6 человек, дети до 10 лет проходят бесплатно, курить нельзя, вечеринки можно.
Снять коттедж почти за 30 тысяч рублей в сутки можно в Шуваево. В двухэтажном доме в 50 квадратов есть теплый пол, на территории расположен мангал и детская площадка с горкой. Также есть купель.
Позвать с собой можно только четырех человек, можно с детьми и животными. Нельзя курить, устраивать вечеринки разрешается.
В Емельяново коттедж можно арендовать за 50 тысяч в сутки. Места там будет мало — всего одна комната и 50 квадратов. Зато есть баня с купелью.
Этот вариант подходит для камерного празднования Нового года — например, со своей второй половинкой.
Можно не больше четырех гостей, шумные вечеринки под запретом, со своей колонкой нельзя. Можно с детьми, нельзя с животными, нельзя курить.
Чуть дешевле — в 45 тысяч — обойдется дом в Сухой Балке. 4 комнаты и 200 квадратов.
В двухэтажном коттедже есть бассейн с сауной, рядом магазин. Залог — 5 тысяч рублей.
Гостям предлагают 4 комнаты на 10 спальных мест и кухонную площадку для барбекю. Количество гостей — 15, можно с детьми, без животных. Нельзя курить, но можно шуметь.
Правда, отзыва всего два — и оба плохие. В первом случае был ледяной бассейн и не вернули часть залога, а во втором — за день до заселения договор подписали с другими людьми и сказали, что «это бизнес».
Коттедж в черном цвете предлагают снять желающим на Новый год за 24 тысячи в сутки.
Находится дом в Солонцах. Гостям предлагают две комнаты и 110 квадратов. В коттедже есть бассейн с баней, рядом остановка, аптека и магазин. Залог — 10 тысяч рублей.
С собой можно взять 10 гостей, правда, шуметь после 22:00 запрещено. Можно с детьми, но без животных и не курить.
Еще за собой нужно будет прибраться и забрать мусор — это прописано в правилах.
Дом в таком же стиле от этой же компании можно снять и за 44 тысяч рублей в сутки. Он меньше на 10 квадратов и гостей можно позвать только 6, но стоит почему-то дороже. Загадка.
И наконец-то самый дорогой вариант — 100 тысяч рублей в сутки. Еще 10 тысяч придется отдать в качестве залога.
Шестикомнатный двухэтажный коттедж в 180 квадратов. Находится в Покровке, на Зои Космодемьянской.
В доме есть бассейн и сауна, рядом остановка, круглосуточный магазин и аптека.
Из 28 отзывов гостей плохой только один — всех остальных устроило проживание. Можно позвать 20 гостей, взять с собой детей, устраивать вечеринки и курить (в других коттеджах такого не было). Правда, домашних питомцев придется оставить дома.
В доме на кухне есть большой камин, где можно жарить мясо, на улице беседка с мангалом и качели. Есть две спальни, игровая с настольным теннисом, домашний кинотеатр, приставка и даже танцпол. Предлагается 12 спальных мест и парковка на 5 машин.
Куда дешевле будет снять для празднования квартиру посуточно. Хотя не всегда.
Забронировать жилье на 31 декабря-1 января обойдется от тысячи, самый дорогой вариант — 65 тысяч рублей за сутки. Средний ценник на квартиры в новогоднюю ночь — от 15 до 25 тысяч рублей. За такую цену можно и коттедж снять.