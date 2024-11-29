«Через раз дышим»: Красноярск накрыло дымкой

Posted 29 ноября, 03:55
Published 29 ноября, 03:55
Modified 29 ноября, 05:55
Updated 29 ноября, 05:55
Судя по датчикам Nebo.Live, сильнее всего воздух загрязнен в Железнодорожном, Центральном и Октябрьском районах, а также в микрорайоне Северный. Жители города пишут, что дымка есть и на правом берегу.
Согласно данным сервиса Nebo, воздух начал портиться ночью.
При этом, по информации Среднесибирского УГМС, в Красноярске третий уровень загрязнения воздуха, который характеризуется как «пониженный». А по данным датчиков минэкологии, уровень загрязнения — в пределах нормы.