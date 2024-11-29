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Posted 29 ноября, 03:55

Published 29 ноября, 03:55

Modified 29 ноября, 05:55

Updated 29 ноября, 05:55

«Через раз дышим»: Красноярск накрыло дымкой

«Через раз дышим»: Красноярск накрыло дымкой

29 ноября 2024, 03:55
Фото: Борус. Люди.
В Красноярске сегодня, 29 ноября, утром испортился воздух. Сложнее всего ситуация на левом берегу.

Судя по датчикам Nebo.Live, сильнее всего воздух загрязнен в Железнодорожном, Центральном и Октябрьском районах, а также в микрорайоне Северный. Жители города пишут, что дымка есть и на правом берегу.

Фото: Борус. Люди

Согласно данным сервиса Nebo, воздух начал портиться ночью.

Фото: Nebo.Live

При этом, по информации Среднесибирского УГМС, в Красноярске третий уровень загрязнения воздуха, который характеризуется как «пониженный». А по данным датчиков минэкологии, уровень загрязнения — в пределах нормы.

Фото: krasecology
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#Владислав Савончик#Красноярск#Дым#Загрязнение воздуха#Среднесибирский УГМС#Минэкология
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