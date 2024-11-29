В Красноярске в первый день зимы ожидается до -13. Публикуем прогноз

Posted 29 ноября, 01:33
Published 29 ноября, 01:33
Modified 29 ноября, 07:43
Updated 29 ноября, 07:43
По данным gismeteo, в субботу, 30 ноября, утром в Красноярске будет около -6. Днем температура воздуха составит -4 градуса. К вечеру столбик термометра опустится до -9 градусов. В ночь на воскресенье будет около -12.
Утром в первый день зимы в Красноярске ожидается около -13 градусов, днем будет около -7. Вечером температура воздуха составит -9 градусов. Предварительно, в субботу и воскресенье в городе не будет осадков.
В понедельник, 2 декабря, днем ожидается небольшое потепление — до -4 градусов. В течение дня осадков не ожидается.
Ранее Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», что в последние годы переменчивая погода в ноябре в Красноярске стала практически постоянным явлением. Сперва может выпасть снег, а потом растаять. Зима стала приходить позже.
«Это связано с глобальными изменениями в атмосфере и постоянным прохождением циклонов. Если раньше в октябре происходил переход от летних процессов к зимним, то сейчас все сместилось на полмесяца-месяц».