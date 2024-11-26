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Posted 26 ноября, 01:27

Published 26 ноября, 01:27

Modified 26 ноября, 01:29

Updated 26 ноября, 01:29

Депутат Дюков назвал грязный воздух причиной массового бесплодия в Красноярском крае

Депутат Дюков назвал грязный воздух причиной массового бесплодия в Красноярском крае

26 ноября 2024, 01:27
Фото: prmira.ru.
Депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков заявил, что плохая экология приводит к росту бесплодия в Красноярском крае.

В разговоре с изданием Ura.ru депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков заявил, что воздух в Красноярском крае является одним из самых загрязненных в России.

Депутат отмечает, что на загрязнение воздуха влияют огромное число машин, печное отопление и различные производства. В итоге, по словам Дюкова, такая экология приводит к массовому бесплодию в крае.

Как пишет издание со ссылкой на данные Роспотребнадзора, с началом отопительного сезона в Минусинске уровень концентрации вредных примесей в воздухе превышает норму в 3 раза.

«В воздух выбрасывается огромное количество золы, оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена — это вещество вызывает мутации эмбриона и его гибель».

Ura.ru, ссылаясь на данные краевого минздрава, утверждает, что в этом году рождаемость в Красноярском крае снизилась на 4,5%.

По словам замглавврача краевой клинической межрайонной клинической больницы №4 Тимур Шагеев заявил, что каждый год к врачам за помощью обращаются больше 2,5 тысяч пар. Однако только 25% из них удается вылечиться, остальным приходится прибегать к ЭКО.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Экология#Здоровье#Красноярский край#Вячеслав Дюков#Качество воздуха#Бесплодие
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