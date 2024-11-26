Депутат Дюков назвал грязный воздух причиной массового бесплодия в Красноярском крае

По словам замглавврача краевой клинической межрайонной клинической больницы №4 Тимур Шагеев заявил, что каждый год к врачам за помощью обращаются больше 2,5 тысяч пар. Однако только 25% из них удается вылечиться, остальным приходится прибегать к ЭКО.