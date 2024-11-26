Депутат Дюков назвал грязный воздух причиной массового бесплодия в Красноярском крае

Posted 26 ноября, 01:27
Published 26 ноября, 01:27
Modified 26 ноября, 01:29
Updated 26 ноября, 01:29
В разговоре с изданием Ura.ru депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков заявил, что воздух в Красноярском крае является одним из самых загрязненных в России.
Депутат отмечает, что на загрязнение воздуха влияют огромное число машин, печное отопление и различные производства. В итоге, по словам Дюкова, такая экология приводит к массовому бесплодию в крае.
Как пишет издание со ссылкой на данные Роспотребнадзора, с началом отопительного сезона в Минусинске уровень концентрации вредных примесей в воздухе превышает норму в 3 раза.
«В воздух выбрасывается огромное количество золы, оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена — это вещество вызывает мутации эмбриона и его гибель».
Ura.ru, ссылаясь на данные краевого минздрава, утверждает, что в этом году рождаемость в Красноярском крае снизилась на 4,5%.
По словам замглавврача краевой клинической межрайонной клинической больницы №4 Тимур Шагеев заявил, что каждый год к врачам за помощью обращаются больше 2,5 тысяч пар. Однако только 25% из них удается вылечиться, остальным приходится прибегать к ЭКО.