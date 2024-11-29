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Posted 29 ноября, 07:37

Published 29 ноября, 07:37

Modified 29 ноября, 09:38

Updated 29 ноября, 09:38

Красноярцы массово переезжают за город

Красноярцы массово переезжают за город

29 ноября 2024, 07:37
Фото: prmira.ru.
Все больше жителей Красноярского края интересуются строительством загородных домов. C начала 2024 года темпы возведения объектов ИЖС выросли на 20%.

По данным краевого Росреестра, с января по октябрь этого года в Красноярском крае на кадастровый учет поставили 5 218 частных домов.

Это на 20,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая площадь всей зарегистрированной недвижимости — 642,5 тысячи квадратных метров, что на 10,6% больше, чем в минувшем году.

В Росреестре отмечают, что каждый месяц в регионе в среднем на кадастровый учет ставят 580 новых домов.

В октябре 2024 года средняя площадь дома составила 109,5 квадратных метра. Это на 2,2% меньше, чем в начале этого года.

Больше половины жителей Красноярского края отдают предпочтение деревянным домам — 56,6%. С начала этого года из блоков построили 21,7% домов, из кирпича — 4,2%.

Специалисты подчеркивают, что в 69% случаев люди выбирают сельскую местность для строительства частных домов.

  • Ранее красноярские риелторы рассказали, почему горожане стали активнее снимать квартиры, в том числе в отдаленных районах.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Статистика#Строительство#Красноярский край#Частные дома
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