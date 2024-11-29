Красноярцы массово переезжают за город

Posted 29 ноября, 07:37
Published 29 ноября, 07:37
Modified 29 ноября, 09:38
Updated 29 ноября, 09:38
По данным краевого Росреестра, с января по октябрь этого года в Красноярском крае на кадастровый учет поставили 5 218 частных домов.
Это на 20,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая площадь всей зарегистрированной недвижимости — 642,5 тысячи квадратных метров, что на 10,6% больше, чем в минувшем году.
В Росреестре отмечают, что каждый месяц в регионе в среднем на кадастровый учет ставят 580 новых домов.
В октябре 2024 года средняя площадь дома составила 109,5 квадратных метра. Это на 2,2% меньше, чем в начале этого года.
Больше половины жителей Красноярского края отдают предпочтение деревянным домам — 56,6%. С начала этого года из блоков построили 21,7% домов, из кирпича — 4,2%.
Специалисты подчеркивают, что в 69% случаев люди выбирают сельскую местность для строительства частных домов.