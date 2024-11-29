Жители дома на Кутузова жалуются на соседей. Те шумят каждую ночь и сломали шлагбаум

Posted 29 ноября, 12:32
Published 29 ноября, 12:32
Modified 29 ноября, 13:04
Updated 29 ноября, 13:04
О жалобах жильцов дома на Кутузова, 87а пишет «КП-Красноярск». Сообщается, что компания молодых людей собирается в одной из квартир дома — их крики и разборки другим жителям приходится слушать практически каждый день.
«Раньше в этой квартире жила пожилая женщина, которая умерла и завещала квартиру своей внучке. Девушка эта живёт с парнем, у них постоянно собираются аморальные личности. Выпивают, шумят и дерутся. Буквально неделю назад у подъезда они устроили драку, всю ночь не давали спать, глазок на домофоне закрашивают», — рассказал заместитель председателя местного ТСН.
В конце 2023 года, по словам жителей, парень из этой компании вывернул шлагбаум во дворе дома.
С хозяйкой квартиры жители Кутузова, 87а неоднократно разговаривали, однако никакого результата это не дало.
«Одуванчик божий. Каждый раз при встрече с ней общаемся, она глаза вытаращит: „Да, конечно, всё понимаю, исправлюсь“. А воз и ныне там», — заявил зампредседателя.
Сейчас в ситуации разбирается полиция.