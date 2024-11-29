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Posted 29 ноября, 12:32

Published 29 ноября, 12:32

Modified 29 ноября, 13:04

Updated 29 ноября, 13:04

Жители дома на Кутузова жалуются на соседей. Те шумят каждую ночь и сломали шлагбаум

Жители дома на Кутузова жалуются на соседей. Те шумят каждую ночь и сломали шлагбаум

29 ноября 2024, 12:32
Фото: КП-Красноярск.
В Красноярске в одном из домов на улице Кутузова жители уже год страдают от шума и разборок соседей.

О жалобах жильцов дома на Кутузова, 87а пишет «КП-Красноярск». Сообщается, что компания молодых людей собирается в одной из квартир дома — их крики и разборки другим жителям приходится слушать практически каждый день.

«Раньше в этой квартире жила пожилая женщина, которая умерла и завещала квартиру своей внучке. Девушка эта живёт с парнем, у них постоянно собираются аморальные личности. Выпивают, шумят и дерутся. Буквально неделю назад у подъезда они устроили драку, всю ночь не давали спать, глазок на домофоне закрашивают», — рассказал заместитель председателя местного ТСН.

В конце 2023 года, по словам жителей, парень из этой компании вывернул шлагбаум во дворе дома.

Видео: КП-Красноярск.

С хозяйкой квартиры жители Кутузова, 87а неоднократно разговаривали, однако никакого результата это не дало.

«Одуванчик божий. Каждый раз при встрече с ней общаемся, она глаза вытаращит: „Да, конечно, всё понимаю, исправлюсь“. А воз и ныне там», — заявил зампредседателя.

Сейчас в ситуации разбирается полиция.

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