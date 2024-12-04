Девушка напавшего на девочку извращенца высказалась против пожизненного срока

В какой-то момент девочке позвонила мама, Харлашин, по данным следствия, приставил нож к ней и угрожал убить, если та расскажет о случившемся. Сообщается, что после этого он вколол девочке три шприца с наркотиками. Экспертиза, проведенная девочке, показала, что та теперь имеет психологическое расстройство, ей причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в прокуратуре.