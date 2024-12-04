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Posted 4 декабря, 12:18

Published 4 декабря, 12:18

Modified 4 декабря, 12:41

Updated 4 декабря, 12:41

Девушка напавшего на девочку извращенца высказалась против пожизненного срока

Девушка напавшего на девочку извращенца высказалась против пожизненного срока

4 декабря 2024, 12:18
Фото: sibnovosti.ru.
Девушка Владислава Харлашина, обвиняемого в нападении на 9-летнюю девочку, рассказала журналистам о нем и заявила, что пожизненное лишение свободы — слишком суровое для него наказание.

По версии следствия, 46-летний мужчина, будучи в наркотическом опьянении, проследил за девочкой и зашел в квартиру в Красноярске, где она живет с матерью. Там он, как сообщается, надругался над ребенком и снял это на телефон.

В какой-то момент девочке позвонила мама, Харлашин, по данным следствия, приставил нож к ней и угрожал убить, если та расскажет о случившемся. Сообщается, что после этого он вколол девочке три шприца с наркотиками. Экспертиза, проведенная девочке, показала, что та теперь имеет психологическое расстройство, ей причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в прокуратуре.

Прокурор заявил, что обвиняемый страдает психическим расстройством в виде педофилии, и запросил тому пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. На суде Харлашин возразил против предложенного наказания и заявил, что «ничего сверхстрашного он не совершал».

Харлашин, который уже был трижды судим, обвиняется в пяти преступлениях. Ему огласят приговор 11 декабря.

Его девушка Екатерина рассказала изданию Sibnovosti.ru, что мало знает о преступлении, но заявила, что с той девочкой «все хорошо».

«Вам не кажется, что это чересчур — пожизненное заключение все-таки? Человек, в принципе, никого… Все живы-здоровы. Да, может быть, ребенок получил психологическую травму. Может с ней ее проработают, если мама адекватная, я надеюсь на это. Я тоже очень переживаю до сих пор, мне тоже очень тяжело жить этот год. Каждый раз я что только не думаю. Но с одной стороны, людям за убийство не дают пожизненное, а ему собираются дать, хотя не сказать, чтобы он прям… Ну, там в совокупности, понятно», — цитируют девушку журналисты.

В день нападения, рассказывает женщина, мужчина был агрессивен — он потерял паспорт, а затем купил наркотики.

«Ему надо было в больницу, он уехал в город. И его это (потеря паспорта — прим. ред.) настолько вывело из равновесия, что он ничего не придумал как купить наркотики. Он нормальный, обычный, но алкоголь и наркотики никого до добра не доводили», — сказала Екатерина.

Девушка заявила, что у нее есть 12-летняя дочь (от другого мужчины), и Харлашин с ней хорошо обращался. Екатерина сказала, что предлагала мужчине после последнего заключения обратиться к врачам, отказаться от наркотиков и алкоголя, однако он воспринимал ее слова «с сарказмом».

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