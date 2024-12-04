Девушка напавшего на девочку извращенца высказалась против пожизненного срока

Posted 4 декабря, 12:18
Published 4 декабря, 12:18
Modified 4 декабря, 12:41
Updated 4 декабря, 12:41
По версии следствия, 46-летний мужчина, будучи в наркотическом опьянении, проследил за девочкой и зашел в квартиру в Красноярске, где она живет с матерью. Там он, как сообщается, надругался над ребенком и снял это на телефон.
В какой-то момент девочке позвонила мама, Харлашин, по данным следствия, приставил нож к ней и угрожал убить, если та расскажет о случившемся. Сообщается, что после этого он вколол девочке три шприца с наркотиками. Экспертиза, проведенная девочке, показала, что та теперь имеет психологическое расстройство, ей причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в прокуратуре.
Прокурор заявил, что обвиняемый страдает психическим расстройством в виде педофилии, и запросил тому пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. На суде Харлашин возразил против предложенного наказания и заявил, что «ничего сверхстрашного он не совершал».
Харлашин, который уже был трижды судим, обвиняется в пяти преступлениях. Ему огласят приговор 11 декабря.
Его девушка Екатерина рассказала изданию Sibnovosti.ru, что мало знает о преступлении, но заявила, что с той девочкой «все хорошо».
«Вам не кажется, что это чересчур — пожизненное заключение все-таки? Человек, в принципе, никого… Все живы-здоровы. Да, может быть, ребенок получил психологическую травму. Может с ней ее проработают, если мама адекватная, я надеюсь на это. Я тоже очень переживаю до сих пор, мне тоже очень тяжело жить этот год. Каждый раз я что только не думаю. Но с одной стороны, людям за убийство не дают пожизненное, а ему собираются дать, хотя не сказать, чтобы он прям… Ну, там в совокупности, понятно», — цитируют девушку журналисты.
В день нападения, рассказывает женщина, мужчина был агрессивен — он потерял паспорт, а затем купил наркотики.
«Ему надо было в больницу, он уехал в город. И его это (потеря паспорта — прим. ред.) настолько вывело из равновесия, что он ничего не придумал как купить наркотики. Он нормальный, обычный, но алкоголь и наркотики никого до добра не доводили», — сказала Екатерина.
Девушка заявила, что у нее есть 12-летняя дочь (от другого мужчины), и Харлашин с ней хорошо обращался. Екатерина сказала, что предлагала мужчине после последнего заключения обратиться к врачам, отказаться от наркотиков и алкоголя, однако он воспринимал ее слова «с сарказмом».