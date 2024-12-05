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Posted 5 декабря, 10:27

Published 5 декабря, 10:27

Modified 5 декабря, 11:51

Updated 5 декабря, 11:51

Плита рядом с ванной: в центре Красноярска продают очень маленькую двушку

Плита рядом с ванной: в центре Красноярска продают очень маленькую двушку

5 декабря 2024, 10:27
Фото: www.avito.ru.
В Красноярске продают очень маленькую двухкомнатную квартиру в сталинке — площадь всего 28 квадратных метров.

Объявление выложили на «Авито». В описании сказано, что в продается «малогабаритная двухкомнатная квартира» на улице Ленина. Состояниe, как пишет владелец, хорошее, в квартире есть окна ПВХ, а высотa потолков 3 метра.

В квартире есть туалет, кухня и две комнаты. При этом, судя по фото, ванная находится на кухне: рядом можно заметить холодильник и плиту. Еще в той же комнате поставили стиральную машину.

Фото: www.avito.ru

По планировке, одна из комнат больше похожа на коридор, но туда поместились стол, стул, раскладное кресло и целых три ковра — один из них на стене.

Фото: www.avito.ru

В другой комнате есть кровать, несколько шкафов и очень много растений.

Фото: www.avito.ru

За такую квартиру просят 3,95 миллиона рублей.

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