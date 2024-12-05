Плита рядом с ванной: в центре Красноярска продают очень маленькую двушку

Posted 5 декабря, 10:27
Published 5 декабря, 10:27
Modified 5 декабря, 11:51
Updated 5 декабря, 11:51
Объявление выложили на «Авито». В описании сказано, что в продается «малогабаритная двухкомнатная квартира» на улице Ленина. Состояниe, как пишет владелец, хорошее, в квартире есть окна ПВХ, а высотa потолков 3 метра.
В квартире есть туалет, кухня и две комнаты. При этом, судя по фото, ванная находится на кухне: рядом можно заметить холодильник и плиту. Еще в той же комнате поставили стиральную машину.
По планировке, одна из комнат больше похожа на коридор, но туда поместились стол, стул, раскладное кресло и целых три ковра — один из них на стене.
В другой комнате есть кровать, несколько шкафов и очень много растений.
За такую квартиру просят 3,95 миллиона рублей.