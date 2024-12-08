Как будем отдыхать на Новый год, 8 марта и на другие праздники?

Posted 8 декабря, 03:15
Published 8 декабря, 03:15
Modified 8 декабря, 03:15
Updated 8 декабря, 03:15
Последняя рабочая неделя декабря в 2024 году продлится шесть дней. Россияне, которые работают по пятидневной системе, в этот раз будут работать с понедельника по субботу, с 23 по 28 декабря. Выходной, который должен быть в субботу, переносится на понедельник, 30 декабря.
Так новогодние каникулы продлятся 11 дней — начнутся в воскресенье, 29 декабря, и завершатся в среду, 8 января. Первая рабочая неделя года продлится два дня — будем работать в четверг и пятницу, 9 и 10 января.
На 23 февраля в 2025 году длинных выходных не будет. Праздник выпадает на воскресенье, дополнительного отдыха в этот раз не будет. Россиян ждут обычные двухдневные выходные, в субботу и воскресенье 22 и 23 числа.
Так же будет и в Международный женский день. Будем отдыхать только в субботу, 8 марта, и воскресенье, 9 марта.
Но в мае будут две череды длинных выходных. В честь 1 Мая будем отдыхать с 1 по 4 мая включительно. Затем в честь 9 Мая — с 8 по 11 число.
Далее четыре выходных будут в честь Дня России — с 12 по 15 июня. Потом трехдневный отдых будет на День народного единства — со 2 по 4 ноября.
31 декабря 2025 года будет выходным днем.