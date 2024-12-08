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Posted 8 декабря, 03:15

Published 8 декабря, 03:15

Modified 8 декабря, 03:15

Updated 8 декабря, 03:15

Красноярцам опубликовали график праздников в 2025 году

Как будем отдыхать на Новый год, 8 марта и на другие праздники?

8 декабря 2024, 03:15
Фото: Антон Засимов. 1MI.

Красноярцам опубликовали график праздников в 2025 году

Публикуем график праздников в России в 2025 году.

Последняя рабочая неделя декабря в 2024 году продлится шесть дней. Россияне, которые работают по пятидневной системе, в этот раз будут работать с понедельника по субботу, с 23 по 28 декабря. Выходной, который должен быть в субботу, переносится на понедельник, 30 декабря.

Так новогодние каникулы продлятся 11 дней — начнутся в воскресенье, 29 декабря, и завершатся в среду, 8 января. Первая рабочая неделя года продлится два дня — будем работать в четверг и пятницу, 9 и 10 января.

На 23 февраля в 2025 году длинных выходных не будет. Праздник выпадает на воскресенье, дополнительного отдыха в этот раз не будет. Россиян ждут обычные двухдневные выходные, в субботу и воскресенье 22 и 23 числа.

Фото: Минтруд России

Так же будет и в Международный женский день. Будем отдыхать только в субботу, 8 марта, и воскресенье, 9 марта.

Но в мае будут две череды длинных выходных. В честь 1 Мая будем отдыхать с 1 по 4 мая включительно. Затем в честь 9 Мая — с 8 по 11 число.

Далее четыре выходных будут в честь Дня России — с 12 по 15 июня. Потом трехдневный отдых будет на День народного единства — со 2 по 4 ноября.

31 декабря 2025 года будет выходным днем.

  • «ПМ» опубликовал программу новогодних мероприятий в Красноярске. В списке — открытие главной елки, фестиваля ледяных скульптур, игровая у Деда Мороза и другое.
  • Специалисты выяснили, куда красноярцы уезжают на зимовку. Самыми популярными странами для длительных поездок стали Замбия, Таиланд, Египет, Вьетнам и Индонезия.
  • Если у вас еще нет новогоднего настроения, то это можно исправить. Вот список мест, где появилось праздничное оформление.
#Люди#Общество#Праздники#9 Мая#Календарь#Отдых#Новый год#23 февраля#8 марта#Каникулы#Выходной
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