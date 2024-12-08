Как будем отдыхать на Новый год, 8 марта и на другие праздники?

Последняя рабочая неделя декабря в 2024 году продлится шесть дней. Россияне, которые работают по пятидневной системе, в этот раз будут работать с понедельника по субботу, с 23 по 28 декабря. Выходной, который должен быть в субботу, переносится на понедельник, 30 декабря.