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Posted 12 декабря, 12:57

Published 12 декабря, 12:57

Modified 12 декабря, 12:59

Updated 12 декабря, 12:59

Красноярцы потратят до 10 тысяч рублей на новогодние украшения. Что купят?

Красноярцы потратят до 10 тысяч рублей на новогодние украшения. Что купят?

12 декабря 2024, 12:57
Фото: 1MI.
Красноярцы рассказали, сколько потратят на новогодние украшения и когда будут ставить ёлку.

Опрос провели аналитики «Авито». Большинство красноярцев пока не спешит ставить елку дома: 56% опрошенных сделают это за неделю до праздника, а 3% и вовсе поставят елку 31 декабря. В начале декабря украсили дом 23% респондентов.

На новогодние украшения жители Красноярска потратят до 10 000 рублей — такую сумму назвали 85%. Однако 65% опрошенных будут использовать прошлогодний декор и докупят только несколько новых украшений — например, с символом наступающего года.

Полностью обновляют декор 2% опрошенных, а 33% вообще не будут покупать ничего нового. Кроме того, 63% опрошенных вешают советские новогодние украшения на елку каждый год.

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Из украшений помимо елки респонденты предпочитают гирлянды, елочные игрушки и «дождик». Также чуть меньше половины используют фигурки Деда Мороза, Снегурочки и других новогодних персонажей.

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