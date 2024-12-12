Красноярцы потратят до 10 тысяч рублей на новогодние украшения. Что купят?

Posted 12 декабря, 12:57
Published 12 декабря, 12:57
Modified 12 декабря, 12:59
Updated 12 декабря, 12:59
Опрос провели аналитики «Авито». Большинство красноярцев пока не спешит ставить елку дома: 56% опрошенных сделают это за неделю до праздника, а 3% и вовсе поставят елку 31 декабря. В начале декабря украсили дом 23% респондентов.
На новогодние украшения жители Красноярска потратят до 10 000 рублей — такую сумму назвали 85%. Однако 65% опрошенных будут использовать прошлогодний декор и докупят только несколько новых украшений — например, с символом наступающего года.
Полностью обновляют декор 2% опрошенных, а 33% вообще не будут покупать ничего нового. Кроме того, 63% опрошенных вешают советские новогодние украшения на елку каждый год.
Из украшений помимо елки респонденты предпочитают гирлянды, елочные игрушки и «дождик». Также чуть меньше половины используют фигурки Деда Мороза, Снегурочки и других новогодних персонажей.