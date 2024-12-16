В центре Астафьева проблемы с кондиционерами. На проектировщиков из «А2» подали в суд

Однако, как заявляет истец, в документации неоднократно находили замечания и недостатки. С самого начала работы центра Астафьева отмечалась высокая шумность от работы системы вентиляции и кондиционирования воздуха внутри здания и снаружи, что противоречит требованиям СанПина.