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Posted 16 декабря, 01:55

Published 16 декабря, 01:55

Modified 16 декабря, 08:58

Updated 16 декабря, 08:58

Жители Овсянки пожаловались на слишком шумные кондиционеры в центре Астафьева

В центре Астафьева проблемы с кондиционерами. На проектировщиков из «А2» подали в суд

16 декабря 2024, 01:55
Фото: Красноярский краеведческий музей.

Жители Овсянки пожаловались на слишком шумные кондиционеры в центре Астафьева

В национальном центре Виктора Астафьева в Овсянке обнаружили проблемы с вентиляцией. Разработчика проектной документации просят через суд обязать устранить недочеты.

В краевом Арбитражном суде получили иск Красноярского краеведческого музея к «Кооперативной проектной мастерской А-2».

Как отмечают представители музея, в декабре 2021 года они заключили договор с проектной мастерской А-2 на разработку проекта для строительства национального центра Виктора Астафьева.

Все необходимые документы были разработаны и прошли положительное заключение госэкспертизы. Уточняется, что музей оплатил компании все работы.

Однако, как заявляет истец, в документации неоднократно находили замечания и недостатки. С самого начала работы центра Астафьева отмечалась высокая шумность от работы системы вентиляции и кондиционирования воздуха внутри здания и снаружи, что противоречит требованиям СанПина.

«Шумовой эффект стал причиной акустического дискомфорта для жителей Овсянки, проживающих в непосредственной близости от объекта, которые обратились с жалобой о принятии музеем экстренных мер для снижения уровня шума», — говорится в исковом заявлении.

В Арбитражном суде отмечают, что представители «Кооперативной проектной мастерской А-2» не отреагировали на требование о безвозмездной доработке технической документации, из-за чего истец обратился в суд.

До 16 января 2025 года суд оставил заявление без движения, дав сторонам возможность предоставить необходимые документы.

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