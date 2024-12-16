В центре Астафьева проблемы с кондиционерами. На проектировщиков из «А2» подали в суд

Posted 16 декабря, 01:55
Published 16 декабря, 01:55
Modified 16 декабря, 08:58
Updated 16 декабря, 08:58
В краевом Арбитражном суде получили иск Красноярского краеведческого музея к «Кооперативной проектной мастерской А-2».
Как отмечают представители музея, в декабре 2021 года они заключили договор с проектной мастерской А-2 на разработку проекта для строительства национального центра Виктора Астафьева.
Все необходимые документы были разработаны и прошли положительное заключение госэкспертизы. Уточняется, что музей оплатил компании все работы.
Однако, как заявляет истец, в документации неоднократно находили замечания и недостатки. С самого начала работы центра Астафьева отмечалась высокая шумность от работы системы вентиляции и кондиционирования воздуха внутри здания и снаружи, что противоречит требованиям СанПина.
«Шумовой эффект стал причиной акустического дискомфорта для жителей Овсянки, проживающих в непосредственной близости от объекта, которые обратились с жалобой о принятии музеем экстренных мер для снижения уровня шума», — говорится в исковом заявлении.
В Арбитражном суде отмечают, что представители «Кооперативной проектной мастерской А-2» не отреагировали на требование о безвозмездной доработке технической документации, из-за чего истец обратился в суд.
До 16 января 2025 года суд оставил заявление без движения, дав сторонам возможность предоставить необходимые документы.