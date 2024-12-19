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Posted 19 декабря, 11:53

Published 19 декабря, 11:53

Modified 19 декабря, 12:15

Updated 19 декабря, 12:15

Что сказал Путин о мигрантах в России

Что сказал Путин о мигрантах в России

19 декабря 2024, 11:53
Владимира Путина спросили во время прямой линии о ситуации с мигрантами в России.

Журналистка из Кубани задала вопрос о миграционной проблеме. Владимир Путин отметил, что вопрос о мигрантах очень чувствительный, рабочих рук не хватает

По словам Путина, необходимо развивать технологии, чтобы неквалифицированных рабочих рук требовалось меньше. Еще, по его мнению, нужно готовить трудовых мигрантов «вместе с нашими партнерами, знакомить мигрантов с культурой, с российскими законами, а также ужесточать требования».

Правоохранители должны следить за тем, чтобы мигранты уважали традиции России, заявил Путин.

Путин одобрил решение не принимать в школы детей, не владеющих русским языком. Он сказал, что не видит необходимости в отдельном ведомстве по миграции, но надо «укреплять такую структуру в рамках МВД».

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