Что сказал Путин о мигрантах в России

По словам Путина, необходимо развивать технологии, чтобы неквалифицированных рабочих рук требовалось меньше. Еще, по его мнению, нужно готовить трудовых мигрантов «вместе с нашими партнерами, знакомить мигрантов с культурой, с российскими законами, а также ужесточать требования».