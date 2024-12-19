Что сказал Путин о мигрантах в России

Posted 19 декабря, 11:53
Published 19 декабря, 11:53
Modified 19 декабря, 12:15
Updated 19 декабря, 12:15
Журналистка из Кубани задала вопрос о миграционной проблеме. Владимир Путин отметил, что вопрос о мигрантах очень чувствительный, рабочих рук не хватает
По словам Путина, необходимо развивать технологии, чтобы неквалифицированных рабочих рук требовалось меньше. Еще, по его мнению, нужно готовить трудовых мигрантов «вместе с нашими партнерами, знакомить мигрантов с культурой, с российскими законами, а также ужесточать требования».
Правоохранители должны следить за тем, чтобы мигранты уважали традиции России, заявил Путин.
Путин одобрил решение не принимать в школы детей, не владеющих русским языком. Он сказал, что не видит необходимости в отдельном ведомстве по миграции, но надо «укреплять такую структуру в рамках МВД».