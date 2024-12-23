Денег нет: в Красноярске развивать трамвайную сеть будут после создания метро

Posted 23 декабря, 07:36
Published 23 декабря, 07:36
Modified 23 декабря, 07:36
Updated 23 декабря, 07:36
Первый заммэра Красноярска Роман Одинцов на прошлой неделе на сессии горсовета сообщил, что развивать трамвайную сеть в городе планируют после завершения первого этапа строительства метро (по планам — в 2026 году).
«С точки зрения развития трамвайной инфраструктуры, пока первым этапом предполагается закольцевать трамвайные линии на правом берегу, в районе КрасТЭЦ. Пока средств в бюджете на эти цели нет», — цитируют Одинцова «Дела.ру».
На встрече с журналистами мэр Владислав Логинов рассказал, что трамвайное концессионное соглашение с компанией «Мовиста» не дошло до этапа реализации, так как все подобные проекты в России приостановлены.
«Сказать, что мы знали об этом в прошлом году — наверное, немножко покривить душой. Но мы ждали каких-то сложных моментов и поэтому приступили к работам сами за те деньги, которые у нас были, и начали реконструировать трамвайный путь на Красрабе».
Ремонт трамвайных путей от Предмостной до Красноярского рабочего, 106 стартовал осенью 2023 года и закончился в июле 2024 года. На работы потратили около 816,5 млн рублей.
Источником финансирования стал городской бюджет, хотя изначально ремонтом сети должна была заниматься на свои деньги компания «Мовиста регионы Красноярск» по концессии, которую позднее решили расторгнуть. Тут рассказывали о ситуации подробнее.
Логинов отмечает, что различные компании обращаются в мэрию с предложением о заключении концессионного заключения. Однако для соглашения необходимо привлечь банковские средства. А из-за того, что сейчас проценты в банке очень высокие, продолжает мэр, нужно несколько раз подумать, чтобы войти в концессию.
«На сегодня эффективных предложений ни от одного концессионера нам не поступило официально. Неофициальные есть, компании звонят, прощупывают почву».
Кроме того, мэр заявил, что власти планируют в будущем приобретать новые трамваи, однако он отметил, что сейчас они слишком дорогие.
«Если в прошлом году один вагон стоил 50 миллионов рублей, сейчас уже около 100 миллионов рублей, а в проектах — вообще за 150 миллионов рублей. Только один трамвай. При стоимости того же электробуса в 24−27 млн рублей».
Часть путей на Красрабе отремонтировала компания «Промстрой». Ей заплатили больше 764 миллионов рублей. Однако в конце августа мэрия расторгла контракт с компанией.
На качество ремонта жаловались красноярцы, а прокуратура обнаружила нарушения в выполненных работах. Однако городские власти заявили, что специальная комиссия не нашла критичных нарушений и движение решили запустить.
После этого депутат краевого ЗС Илья Зайцев проинспектировал Красраб после ремонта трамвайных путей и рассказал о выявленных им нарушениях.