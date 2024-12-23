Денег нет: в Красноярске развивать трамвайную сеть будут после создания метро

Логинов отмечает, что различные компании обращаются в мэрию с предложением о заключении концессионного заключения. Однако для соглашения необходимо привлечь банковские средства. А из-за того, что сейчас проценты в банке очень высокие, продолжает мэр, нужно несколько раз подумать, чтобы войти в концессию.