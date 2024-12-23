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Posted 23 декабря, 10:24

Published 23 декабря, 10:24

Modified 23 декабря, 10:38

Updated 23 декабря, 10:38

В Абакане произошел взрыв на заводе. Есть погибшие

В Абакане произошел взрыв на заводе. Есть погибшие

23 декабря 2024, 10:24
Фото: СК Красноярского края.
В Абакане на территории опытно-механического завода произошел взрыв из-за нарушения техники безопасности.

Как сообщили в СК, 23 декабря 2024 года сотрудники ООО «Корпорация Лесмаш» проводили газосварочные работы в арендованном цеху на территории завода. При сварке резервуара для воды произошел хлопок. Следователи уточнили, что, предварительно, сотрудники проверяли резервуар под давлением и закачали в него воздух. Затем они обнаружили утечку и стали заваривать резервуар — в этот момент произошёл взрыв.

Видео: СК Красноярского края.

В результате погибли двое и пострадали, предварительно, четверо сотрудников организации. Им от 28 лет до 51 года. Пострадавших доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь.

СК возбудил уголовное дело (часть 3 статья 216 УК РФ). Сейчас криминалисты работают на месте происшествия.

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