В Абакане произошел взрыв на заводе. Есть погибшие

Posted 23 декабря, 10:24
Published 23 декабря, 10:24
Modified 23 декабря, 10:38
Updated 23 декабря, 10:38
Как сообщили в СК, 23 декабря 2024 года сотрудники ООО «Корпорация Лесмаш» проводили газосварочные работы в арендованном цеху на территории завода. При сварке резервуара для воды произошел хлопок. Следователи уточнили, что, предварительно, сотрудники проверяли резервуар под давлением и закачали в него воздух. Затем они обнаружили утечку и стали заваривать резервуар — в этот момент произошёл взрыв.
В результате погибли двое и пострадали, предварительно, четверо сотрудников организации. Им от 28 лет до 51 года. Пострадавших доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь.
СК возбудил уголовное дело (часть 3 статья 216 УК РФ). Сейчас криминалисты работают на месте происшествия.