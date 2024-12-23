В Абакане произошел взрыв на заводе. Есть погибшие

Как сообщили в СК, 23 декабря 2024 года сотрудники ООО «Корпорация Лесмаш» проводили газосварочные работы в арендованном цеху на территории завода. При сварке резервуара для воды произошел хлопок. Следователи уточнили, что, предварительно, сотрудники проверяли резервуар под давлением и закачали в него воздух. Затем они обнаружили утечку и стали заваривать резервуар — в этот момент произошёл взрыв.