prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 12:24

Published 24 декабря, 12:24

Modified 24 декабря, 12:27

Updated 24 декабря, 12:27

Красноярцы скупают елочные игрушки из СССР

Красноярцы скупают елочные игрушки из СССР

24 декабря 2024, 12:24
Фото: Авито.
Продажи советских елочных игрушек в Красноярске за последний год выросли на 27%, а за месяц — на 41%.

Чаще всего в Красноярске покупают ватные игрушки, а лидером по росту продаж стали украшения из стекла, сообщают аналитики Авито».

Наибольшая доля продаж от советских елочных украшений — 29% — приходится на игрушки из ваты. В СССР они были очень популярны.

На втором месте с долей 7% — стеклянные елочные украшения. Их продажи за последний год выросли на 48%, а за месяц — в два раза. Еще сейчас активно покупают игрушки из картонажа. Их продажи увеличились на 24% за год и на 52% — за месяц.

Фото: Авито

Выросли продажи и елочных верхушек из СССР — на 25% за год и в 2 раза за месяц.

  • Ранее мы изучали ассортимент советских игрушек, которые сейчас продают красноярцы. За некоторые из них просят сотни тысяч рублей.
Читайте также:
Красноярцы потратят до 10 тысяч рублей на новогодние украшения. Что купят?Что подарить на Новый год. Топ-5 небанальных подарковВ Красноярске начали работать елочные базары. Публикуем адреса и цены
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Новый год#СССР#Игрушки#Украшения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика