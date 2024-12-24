Красноярцы скупают елочные игрушки из СССР

Posted 24 декабря, 12:24
Published 24 декабря, 12:24
Modified 24 декабря, 12:27
Updated 24 декабря, 12:27
Чаще всего в Красноярске покупают ватные игрушки, а лидером по росту продаж стали украшения из стекла, сообщают аналитики Авито».
Наибольшая доля продаж от советских елочных украшений — 29% — приходится на игрушки из ваты. В СССР они были очень популярны.
На втором месте с долей 7% — стеклянные елочные украшения. Их продажи за последний год выросли на 48%, а за месяц — в два раза. Еще сейчас активно покупают игрушки из картонажа. Их продажи увеличились на 24% за год и на 52% — за месяц.
Выросли продажи и елочных верхушек из СССР — на 25% за год и в 2 раза за месяц.